河中冒人頭！台人遊大阪拍「固力果跑跑人」救落水男 竟捲殺人未遂案

一名台灣網友與朋友到日本大阪旅遊，前往道頓堀知名地標「固力果跑跑人」看板拍照時，竟意外發現橋下有名落水男子，協助報警後順利將人救起。然而他們原以為只是單純的落水意外，沒想到該事件背後竟牽涉一起殺人未遂案。

該名網友在threads上發文，他與朋友前往道頓堀拍攝固力果跑跑人，怎料拍到一半發現橋下有名落水男子，由於雙方語言不通，原Po一行人只好靠著翻譯與他溝通，最後才確認對方是在和他們求救。

原Po表示，他們原本想嘗試直接把對方拉上來，但因為太過危險，最後還是選擇報警。沒過多久警方、消防員趕到現場，順利將受困的日本人救上來，他們一行人還為此事被警方留下做筆錄，感嘆說「去拍跑跑人遇到的荒謬事，AI都做不出來這種東西」。

然而原Po以為對方只是單純喝醉落水，沒想到事後才發現竟是一起殺人未遂案。根據日媒《讀賣電視台》報導，該名53歲男子，清晨喝醉後，在道頓堀川沿岸唱歌自娛，卻突然遭5名15至23歲的年輕男女襲擊，施加暴力後將他丟入河川，日本警方追查後已將疑似涉案的5名年輕人緊急逮捕，並以殺人未遂罪方向偵辦。

文章曝光，網友們紛紛驚呼「大阪最知名的地標，遇到最奇葩的事，你是第一，沒有之一」、「先不說這個，他的臂力也是蠻強的」、「太荒謬，他眼神充滿『我在哪？為什麼我在這？』的疑惑」、「好像人中之龍(遊戲)裡面會出現的任務劇情」、「想不到竟然是案發現場，原本還以為他只是不小心落水」。