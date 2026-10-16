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六福村1經典遊樂設施停用 網嘆：連蘇丹王也不見了還剩什麼？

聯合新聞網／ 綜合報導
六福村。圖／六福村提供
六福村。圖／六福村提供

不少人童年最難忘的回憶，莫過於到遊樂園搭乘各種刺激又有趣的設施。不過，六福村主題遊樂園近期傳出經典設施「飛毯」已停止使用，讓不少老遊客感到惋惜。由於同樣位於「阿拉伯皇宮」主題區的「蘇丹王大冒險」也早已停用，消息曝光後引發網友熱烈討論，掀起一波童年回憶殺。

一名女網友近日在社群平台Threads發文表示，女兒看完電影《阿拉丁》後，對搭乘魔毯產生興趣，讓她想起六福村有一項「飛毯」的遊樂設施，沒想到上網查詢才發現，這項自己以前也很喜歡的設施，竟然已經停止使用，讓她直呼可惜。

貼文一出也勾起不少網友的回憶，「以前什麼都不敢玩，只敢玩它」、「這是小時候畢業旅行園區裡面，為數不多我敢玩的設施」、「這上去吹風超爽」、「這是我唯一敢玩的」、「我小時候的最愛」。

還有老遊客感嘆，「我也超愛…但不知道為什麼長大後飛毯不見了、蘇丹王不見了，阿拉伯皇宮到底還剩下什麼我可以玩的」、「好玩的設施減少，門票反而越來越貴」、「這兩項都減，是要玩什麼？」、「這設施早就沒看到了，哪像蘇丹王停了二十年還在維修中」、「我就一直記憶裡有這個設施，之後去都沒看到，我還以為我有幻覺，我真的記得有」、「我也覺得好可惜，阿拉伯皇宮不阿拉伯了」。

據了解，「蘇丹王大冒險」曾是六福村頗具代表性的室內冒險設施，遊客搭乘吉普車展開旅程，途中可見鱷魚潭、巨蛇穴、死亡巨斧、木乃伊及噴火餓龍等場景。該設施於2017年受到颱風影響，機房嚴重受損，後續又因原廠零件停產、維修廠商停止營業等因素，難以修復，最終停用。

根據交通部觀光署資料，2026年8月11日督導考核時，已確認「飛毯」及「蘇丹王大冒險」均停止使用，並要求園方張貼停用標示及於官網公告。據《中時新聞網》報導，六福村客服證實飛毯已停用一段時間，因為設施是國外原廠引進，部分的零件維護與評估時程較長，經過審慎考量後決定進行汰換，未來會再增加其他設施與遊樂體驗。

六福村 遊樂園

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