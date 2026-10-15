連熱飲都變了？ 星巴克逾10年老顧客一嘗「淡如奶水」：越喝越生氣

台灣星巴克自2026年10月12日起調整客製化服務收費標準，其中一項「去冰、少冰補奶類或飲料需加收15元」引爆軒然大波，統一集團對此「婉拒回應」。不過除了冷飲被熱烈討論，如今連熱飲也出現批評聲音，一名自稱星巴克10多年老主顧的網友表示，近日買到味道極淡、宛如熱奶水的伯爵茶拿鐵，讓他直呼「不想做生意真的可以不要營業」、「真的越喝越生氣」。

星巴克收費新制引爆輿論，有網友表示點了特大杯拿鐵去冰，拿到手卻驚見內容物「直接腰斬剩半杯」，讓他忍不住直問，「星巴克確定要這樣對主顧客嗎？」不過也有人認為，爭議的點在於補滿容量的是咖啡、牛奶還是水，他指出去冰後應是補水補到滿，「所以補咖啡、補牛奶要加錢，這部分星巴克／統一完全沒有錯」。

對於星巴克收費新制爭議，統一集團經內部討論後決定對外「婉拒回應」。

除了冷飲引起討論，一名網友在Threads發文，他表示自己數十年來都在星巴克點伯爵茶拿鐵，不過近日卻喝到一杯味道極淡、宛如熱奶水的伯爵茶拿鐵。對此，原PO感嘆花150元卻換來毫無鮮奶味道的飲料，讓他直呼「不想做生意真的可以不要營業」、「真的越喝越生氣」。

貼文曝光後吸引許多網友討論，「今天早上喝也覺得明顯變很水！」、「茶瓦那也都變難喝原來不是我的錯覺」；不過，也有鄉民建議原PO當下若覺得飲品味道不對，可以立刻請店員重做一杯。

對於原PO抱怨伯爵茶拿鐵味道過淡，有網友指出伯爵茶拿鐵的配方並無調整，可能是該店員在製作過程中出問題才影響飲品味道。