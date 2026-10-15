披外套不尊重國會？網爭論：最新西式禮儀是正式的 有人認為太個人風

台北101董事長賈永婕昨（14）日赴立法院備詢，因一襲正裝並將外套披在肩上，遭民進黨立委賴惠員質疑穿著不夠「純樸」。隨著討論延燒，輿論多數認為賴惠員威權式發言令人不敢苟同，但網友針對賈永婕將外套披在肩上仍有意見。

一方網友認為國會屬於正式場合，服裝應符合一定禮儀；另一方則指出，外套披肩是常見的西式穿搭方式，爭議的關鍵應不在衣服怎麼穿，而是立委與出席者互動時的態度，及是否尊重對方的身分與解釋、發言的空間。

有網友表示，過去在學校升旗時，老師會要求學生將外套穿好，認為不同場合本來就有相應的服裝規範。也有網友認為，賈永婕整體穿著並沒有不得體，但若外套本身是長袖款式，確實可以直接穿上，避免給人過於隨性的感覺。也有人直言，國會作為正式公共場合，出席者應考量場合性質，不宜過度強調個人風格，認為立委提出服裝疑問並非全無道理。

不過，持不同看法的網友則指出，外套披肩並非不正式的穿法，在西方女性時尚中，這種穿搭方式稱為「shoulder robing」，常被用來營造俐落、優雅的造型。網友舉例，包括紐西蘭前總理傑辛達・阿爾登（Jacinda Ardern）、歐洲央行總裁克莉絲蒂娜・拉加德（Christine Lagarde）等女性公眾人物，都曾以外套披肩的造型出席正式場合。

有網友認為，服裝禮儀會隨時代與文化改變，不能單憑外套是否穿進袖子，就認定一個人不尊重場合。也有人將焦點放在賴惠員當時的發言方式，認為比起服裝本身，對話中「還要再辯嗎？」等語句，更容易讓人感受到權力不對等與缺乏尊重。

另有網友從身分與場合的角度提出不同觀點，指出賈永婕並非公務員或政府官員，而是以公股事業代表人身分列席說明，因此不宜直接將她視為接受立委質詢的公務人員。該網友認為，應先釐清出席的性質與彼此角色，再討論服裝是否合宜，也應避免將個人穿衣習慣擴大解讀成對國會的不尊重。

也有網友分享時尚界的不同看法，指出美國第一夫人梅蘭妮亞・川普（Melania Trump）及《Vogue》前主編安娜・溫圖（Anna Wintour）等人，都曾採用外套披肩穿法，但這種風格本身也並非毫無爭議，過去時尚評論中就曾出現批評聲音，顯示穿搭是否得體，往往取決於文化背景、場合與個人審美。