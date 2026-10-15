少冰也要加15元？星巴克新制店員也搞混 他買美式「1句話」讓店員改口

台灣星巴克自10月12日起調整飲品客製化收費規定，冷飲若選擇少冰、去冰，想額外補滿奶類或飲料，須加收15元，引發不少消費者反彈。不過，新制上路後，似乎連店員都還沒完全搞清楚收費標準。一名網友分享，自己到星巴克買冰美式並要求少冰，沒想到店員竟表示「補滿要加15元」，讓他忍不住反問「美式要補什麼？」最後店員才改用加水的方式補滿，掀起網友熱議。

一名網友在Threads發文表示，自己到星巴克購買冰美式，點餐時要求少冰，店員隨即提醒「補滿要加15元喔」。原PO聽了相當困惑，表示自己並不是付不起15元，而是好奇「不是補滿牛奶才要15元嗎？我美式要補什麼？」他甚至提議，如果不能直接補滿，另外給一杯水也可以。店員聽完後想了想，似乎也覺得有道理，最後直接幫他加水補滿。

貼文曝光後，不少網友也分享類似經驗。一名網友表示，自己只是點少冰，卻同樣被告知要加收15元，直到反問「少冰也要加錢嗎？」店員才發現誤會。其他網友則笑稱「店員已經混亂了」，也有人替第一線員工抱不平，指出新制剛上路，連店員都需要時間熟悉規定，加上可能面臨顧客抱怨，工作壓力恐怕不小。

另外，也有網友好奇，既然補奶需要加價，是否能直接點冰美式，再多付15元加牛奶。對此，有網友分享詢問店員後得到的說法，表示冰美式加收15元，可選擇添加1至3分牛奶，若想加入更多牛奶，則可能需要再加價。

除了客製化收費引發討論，星巴克冰「每日精選咖啡」下架的原因也成為話題。有網友猜測，可能是因為冰的每日咖啡去冰後需要補入咖啡，增加業者成本；不過，自稱前星巴克店員的網友則認為，冰的每日咖啡銷量不佳、報廢率過高，可能才是下架原因。他指出，冰的每日咖啡需要提前沖煮並冷卻，但購買的人不多，過去甚至曾一整天賣不出任何一杯，最後只能整批倒掉。

星巴克客製化收費新制引發爭議，有消費者抱怨，特大杯飲料若不加價補滿，竟只剩半杯，直呼像在「喝別人喝剩的」。知名KOL Corin也分享，自己在機場購買少冰紅茶拿鐵時，因不想加價補奶，詢問能否改加水，卻遭店員婉拒。最後店員折衷提供另一杯白開水，讓她自行添加，也讓Corin感嘆「店員真的很為難，辛苦他了」。對於新制引發的爭議，統一集團經內部討論後，決定「婉拒回應」。