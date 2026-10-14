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火鍋加芋頭輸了！他把蛋糕丟進皮蛋瘦肉粥 全家小編無奈：你開心就好

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在Threads分享皮蛋瘦肉粥搭配蛋糕的特殊吃法，引發討論。圖／AI生成
一名網友在Threads分享皮蛋瘦肉粥搭配蛋糕的特殊吃法，引發討論。圖／AI生成

台灣人對於火鍋該不該加芋頭，向來都有不同意見，不過近日有網友竟將蛋糕與皮蛋瘦肉粥搭配食用，還發文表示「火鍋加芋頭（不行）、皮蛋瘦肉粥加芋泥蛋糕（可以）」，奇特組合引發熱議，就連全家便利商店官方帳號也忍不住現身留言，糾正他使用的其實是紫薯而非芋泥。

一名網友近日在Threads上分享自己的特殊吃法，將皮蛋瘦肉粥與紫薯蛋糕結合，並以火鍋加芋頭作為對比，表達對這款搭配的喜愛。面對大量網友留言吐槽，原PO不但沒有退縮，還再次發文表示「你們不要再欺負我了」，更強調自己已經把食物全部吃完，並未造成浪費。

貼文曝光後，迅速吸引網友討論，不少人看到鹹粥與甜點的組合後直呼無法接受，紛紛留言「可以偏門，但不能邪門」、「分開吃很難嗎」、「不要破壞兩個很好吃的東西」、「我是芋頭派，但我還是不能認同你」。還有人表示，原本爭論火鍋能不能加芋頭、咖哩該不該拌在一起的網友，如今終於找到共同話題，笑稱「這幾個派系都先停戰，這個敵人好可怕」。

除了網友熱烈回應，全家便利商店官方小編也加入討論，留言糾正「首先那是紫薯，不是芋泥」，接著無奈表示「然後⋯⋯算了，你開心就好」。原PO甚至趁機詢問全家是否考慮與粥大福推出聯名商品，認為這種組合很適合萬聖節，全家則回覆「我覺得提案不會過」，逗趣互動再度引發關注。

有趣的是，粥大福相關帳號也在留言區回應「我不確定這是有社會共識的吃法」、「沒想到剛開始使用Threads就看到這樣的內容」。雖然多數留言對這款料理敬而遠之，仍有少數網友好奇實際味道，詢問「這樣搭真的好吃嗎」、「如果好吃的話會想試試看」。

芋頭 火鍋 皮蛋 全家 便利商店 台灣人

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