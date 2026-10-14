要賺多少才能每月飛日本？網曝「月薪4萬就行」 關鍵不是收入

近年赴日旅遊成為不少台灣人的休閒選擇，甚至有人幾乎每個月都出國，讓其他人好奇究竟需要多少收入才能負擔。一名網友近日發文詢問「每個月都去一趟日本的人，到底收入要多少？」意外掀起討論，有人分享精打細算後，一趟旅費只要1萬多元，也有人認為真正的關鍵不是薪水，而是有沒有房貸、家庭負擔，以及足夠的休假時間。

一名網友在Dcard發文表示，最近發現身邊越來越多人頻繁前往日本，不論連假或一般週末都能安排出國，讓他忍不住好奇，每個月支付機票、住宿及餐飲費用，長期累積下來應該相當可觀。他也疑惑，這些人究竟是收入特別高、擅長搶便宜機票，還是願意縮減其他生活開銷，將旅遊當成優先支出，因此想了解每月赴日旅遊者的職業及薪資水準。

貼文曝光後，不少網友分享省錢方法。一名網友指出，若選擇廉價航空、膠囊旅館及大眾運輸，4天3夜的日本自由行，機票約7000元、住宿2400元、交通2000元，加上4500元餐費，總共約1.6萬元至1.8萬元。他認為，如果住家裡、不需負擔房租，也沒有特別的儲蓄需求，月薪4萬至5萬元就有機會每個月出國。另有人表示，透過挑選便宜機票及控制購物開銷，5天行程約花2萬元至3萬元，並非一定要高薪才能成行。

不過，也有網友指出，收入高低未必能直接反映旅遊能力，「不是收入多少，是身價多少」，若家中已提供住房、不必繳房貸或孝親費，即使薪水普通，也可能有較多可自由支配的金額。另有人表示，單身、沒有家庭負擔的人，與需要養育子女、償還房貸的人相比，即使年收入相同，能投入旅遊的預算仍可能差距甚大。還有網友認為，喜歡旅行的人本來就願意把錢花在興趣上，因此不一定會因為頻繁出國而感到心疼。