離台北超近！「蘆洲5大日常」掀共鳴 在地人加碼隱藏優點：有結界

蘆洲是新北市持續發展的行政區，在地人又是如何看待自己家鄉呢？新北市第4選區（三重、蘆洲）市議員參選人陳宛毓，日前在社群平台發文，盤點「蘆洲人的5大日常」，從交通記憶、就醫習慣到在地美食來看，強調「三重是三重，蘆洲是蘆洲」。貼文一出，立刻引爆在地民眾熱烈迴響，甚至有大批網友留言狂推隱藏版的第6點：「蘆洲根本自帶不下雨的晴雨結界！」

陳宛毓在Threads列出的5大日常包括：

1. 體感距離台北不遠： 台北人總覺得蘆洲很遠，但蘆洲人覺得坐個捷運一下子就到。 2. 寧可跑台北的醫院： 生病就醫時，寧可捨近求遠跑台北馬偕或新光，也不想去三重聯醫。 3. 超多私藏美食清單： 蘆洲人手握滿滿私房餐廳名單，最愛叫朋友特地來蘆洲聚餐。 4. 大拜拜可怕回憶： 一提到「蘆洲大拜拜」，湧蓮寺周邊寸步難行、一位難求的痛苦畫面立刻浮現。 5. 捷運通車前過橋通勤： 在捷運蘆洲線通車以前，擠公車過橋是許多人青春期的共同通勤回憶。

陳宛毓指出，外界習慣將「三蘆」綁在一起稱呼，但對在地人來說兩者界線分明。

貼文曝光後，吸引眾多「蘆洲在地人」留言附和，「三重蘆洲到台北市我都覺得超快的」、「三蘆是美食之都」，但也有人指出「我覺得三蘆就是三蘆，因為共同生活圈，從小到大同學朋友交叉點太多」、「捷運橘線應該也是很多人的痛，本來要到蘆洲上班，一個不留神，人就在迴龍了」。

而在眾多日常清單之外，最多在地人異口同聲補充的是神奇的天氣現象，「蘆洲真的有避雨結界」、「台北下雨，到了蘆洲地是乾的」、「蘆洲有結界不太下雨」。