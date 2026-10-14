釣到白帶魚大啖生魚片！他直呼太美味 網嚇瘋：寄生蟲教材都用這尾

對喜歡釣魚的人來說，拿著釣竿就能享受休閒時光。日前有釣友驚喜表示，自己釣到白帶魚，回家做成生魚片，大讚「非常好吃」。不過貼文曝光後，許多網友驚嚇表示「寄生蟲超多」。

一名網友在社群平台Threads發文表示，前幾天晚上他太無聊，跑去釣魚打發時間，沒想到釣到一隻白帶魚，回家後他馬上拿來做成生魚片，一吃驚為天人，覺得太好吃了，開心發文分享。

貼文隨即引來數百則留言，多數人提到「白帶魚很多寄生蟲」，有專業網友直言，以前他們醫學系上了寄生蟲課，老師就拿一條白帶魚來示範，一條一條把寄生蟲抓出來，放在顯微鏡下給他們看，就算看起來沒問題的地方，經驗老道的老師拿出鑷子夾出來就是一隻，從此他就算吃熟的魚肉也有陰影。

還有網友表示「有些魚種為什麼不在生魚片的主場上，一定有他的原因」、「勇者請受我一拜，我也聽說白帶生魚片超好吃，但我自己殺白帶就常看到蟲，我不敢」、「通常不建議（吃生魚片），以前讀書看寄生蟲就是用白帶魚來看，我還是建議煮熟後吃」。也有網友大讚「你這條白帶市場最少賣500元，還沒有很新鮮」、「這擺盤真的太舒服了」、「好吃，吃很多次了，吃到頂多拉個肚子而已」、「好羨慕」。

至於寄生蟲的問題，台安醫院胃腸肝膽科主治醫師林承達指出，魚肉有寄生蟲不算罕見，尤其絛蟲類在臨床上仍偶爾可見，例如廣節裂頭絛蟲，其他像海獸胃線蟲、蛔蟲、蟯蟲等，都是常見的人體寄生蟲。一旦被寄生蟲感染，不一定立刻有症狀，有些人只是肛門搔癢、排便異常，甚至排出白色節片，建議保留檢體後盡快就醫，有助於醫師辨認寄生蟲種類，才能正確投藥治療。