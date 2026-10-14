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生理期不來可找朋友「傳染」？ 她靠偏方果真報到 男友看傻

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友月經延遲10天，朋友「傳染」給她後，生理期就來了。 示意圖／AI生成
一名女網友月經延遲10天，朋友「傳染」給她後，生理期就來了。 示意圖／AI生成

生理期常常讓女性朋友煩悶，若沒有準時報到，部分女性會有自己的催經偏方。日前有位女網友分享，她跟男友說「月經遲到好久」，朋友因此幫忙「傳染」給她，男友覺得不可能，沒想到經期馬上報到，讓對方大為震驚。

一名女網友在社群平台Threads發文表示，她的經期紀錄APP顯示「生理期10天推遲」，因此她跟男友抱怨「月經遲到好久，朋朋（朋友）說要傳染給我」，男友不相信的回應：「怎麼傳染？線上講一講就好了嗎？」對話擷圖則顯示，原PO朋友在Line上說「我的生理期來了，希望可以遠端傳染給你」，她回應「接！！！！請給我」，過了12小時左右，她發現「成功了」，生理期果然報到。原PO男友得知此事後，一臉不可置信，難以理解「遠端傳染月經」的道理。

文章曝光後，許多網友搞笑回應「這邊可以接嗎？」、「等一下，我不知道這個是可以這樣傳的」、「你們認識的同時，你們的大姨媽也會認識彼此」、「這是月經玄學，別管到底有沒有用，反正試幾下沒關係」、「我也需要！有沒有人可以傳染給我」。

月經異常是不少女性會碰到的問題，婦產科醫師曾郁文提醒，月經不規律者可能有卵巢、子宮、大腦三部位的問題，而月經不規則的常見主因之一就是BMI值過高，其不僅是癌症、心血管疾病等慢性疾病的風險因子，對卵巢最直接的影響就是引起多囊性卵巢症候群。多囊性卵巢症候群容易導致排卵異常，包括經血量異常、月經沒來，或合併出現多毛、痘痘變多等情況。

另一方面，月經異常也可能跟子宮問題相關，包含子宮肌瘤、子宮肌腺症都可能導致月經量變大，子宮內膜息肉則可能導致不斷的異常出血，惡性則包含子宮頸癌及子宮內膜癌。腦部問題則可能是下視丘機能障礙，會影響荷爾蒙分泌，導致月經也跟著出現異常，或者腦下垂體異常，如腦部出現腦下垂體腺瘤，最常見為泌乳激素瘤。

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