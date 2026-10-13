日本1地區彷彿另個國家？網讚人情味超濃：像台灣人加日本人

九州是不少台灣旅客安排日本自由行時的熱門選擇，除了自然景觀與在地美食，當地的人情味也讓旅客留下深刻印象。一名網友分享旅遊心得，認為九州人待人熱情、相處自然，與日本其他地區給人的印象不太一樣，甚至形容有種「台灣人加上日本人」的感覺，貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，九州給人的感受與日本其他地方截然不同，當地人不僅熱情，待人也不會刻意拘謹，讓他覺得彷彿來到另一個國家，直言「完全不意外獲得台灣人最大好評」。

貼文一出後，多數網友都相當認同，紛紛表示「九州人真的超級親切」、「九州地區的民眾和台灣人頻率相近」、「熱情的部分像台灣」、「九州跟台灣好像」、「真的，九州人真的很熱情」、「真的，比較不會有那種鄙視你不是日本人的眼神」、「我也是最愛九州，人和善、很從容，對兒童友善，最喜歡大分」、「其實離開大都市，都比較有人情味」。

不過，也有部分網友回應「少一點台灣人去就真的好評了」、「台灣人太多了」、「九州的地鐵跟台灣的捷運一樣大家會聊天，真的嚇到我」。

事實上，台灣人愛出國玩，尤其日本是主要首選。《聯合新聞網》曾報導，一名網友分享，每次看新聞報導，不論男生或女生一堆人都喜歡去日本玩，讓他相當疑惑，不知道是不是因為當地環境很乾淨，才會讓大家都愛往日本跑，好奇日本到底有什麼吸引人的地方？

對此，其他網友指出食物、環境、物價是大家愛去日本最主要的因素，「食物好吃」、「便宜、舒適、乾淨、食物好吃」、「文化、美景、美食吧」、「整齊乾淨、守法有禮貌，空氣、美食」、「環境比台灣好，食物不會差太多，有部分漢字有親切感，電子電器用品比台灣便宜」、「生活環境真的好」、「環境空氣好、人公德心高、貶值物價低，台灣有啥？」、「喜歡去物價低的地方玩很正常吧」。