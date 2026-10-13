快訊

夜市小攤販16年捐3.8億元 韓國瑜贈匾：好政府不能只看到大企業

獨／離譜！台中刑事小隊長毒駕 找女線民開房「吸毒」助興下場曝

去泰國要變貴了？恐得多支付1,500元 泰政府擬開徵離境稅+入境費

50嵐「1隱藏喝法」爆紅 店員累癱崩潰：泡到懷疑人生

聯合新聞網／ 綜合報導
50嵐近期掀起一波隱藏喝法熱潮，原本就有販售的「四季拿鐵」，有消費者加價10元將糖改成蜂蜜，意外帶紅這款客製化飲品，讓不少人跟著點名嘗鮮。 聯合報系資料照
50嵐近期掀起一波隱藏喝法熱潮，原本就有販售的「四季拿鐵」，有消費者加價10元將糖改成蜂蜜，意外帶紅這款客製化飲品，讓不少人跟著點名嘗鮮。 聯合報系資料照

50嵐近期掀起一波隱藏喝法熱潮，原本就有販售的「四季拿鐵」，有消費者加價10元將糖改成蜂蜜，意外帶紅這款客製化飲品，讓不少人跟著點名嘗鮮。不過，這股熱潮也讓一名第一線店員忙翻，尤其碰上雙十連假，訂單量突然增加，讓他直呼「泡到懷疑人生」。此外，蜂蜜系列目前僅限中部地區，讓其他地區的消費者難以跟上這波流行。

一名50嵐店員在社群平台「Threads」詢問，為何突然有這麼多人點「四季拿鐵換蜂蜜」，坦言連假期間工作量大增，忙到身心俱疲。由於飲品改用蜂蜜調味，連沖泡時的茶溫都有規定，坦言泡一杯的時間，純茶已經可以泡六杯，製作流程相當麻煩。

貼文一出後，多數網友都大力推薦這款飲料，紛紛表示「我也是喝到四季拿鐵換蜂蜜的人了，真的很好喝」、「超級好喝！甜度是調蜂蜜，整體偏奶味重、蜂蜜香」、「店員推薦半蜜，真的很好喝」、「50嵐的四季拿鐵真的超級好喝」、「筆記：四季拿鐵換蜂蜜，店員會懷疑人生」、「紅茶拿鐵換蜂蜜也好喝」。

此外，也有不少店員哀號，「我是50嵐員工，我拜託你把這篇刪掉，我手會痠死」、「以前一天不一定有一杯四季拿鐵，這幾天大暴增！四季拿鐵真的超難泡，如果換蜂蜜更難了」、「我要去提離職了」、「其實這個早在很久之前就有，但大家不知道，我以前在店裡都會這樣喝，但蜂蜜超煩，很難攪」、「店員已發瘋」。

不過，原PO也回應，蜂蜜只有「中區」50嵐有，直言「各位別去為難南部跟北部」。

事實上，50嵐陪伴無數台灣人長大，但許多常客可能不知道，點餐其實能客製化調整濃度。《聯合新聞網》曾報導，一名網友分享，到門市購買手搖飲時，可主動向店員要求微調基底茶或乳品比例，像是「茶加厚」或「奶加厚」，整杯飲品的厚實度大幅躍進，能享受更醇厚的風味。

這樣的方法也在手搖界掀起熱烈迴響，「以前只知道純茶可以加厚，完全不曉得奶味也能調整」、「重焙烏龍拿鐵加厚，真的直接提升到全新境界」、「喝了18年居然第一次聽說，這周一定要試試看」。

店員 蜂蜜 手搖飲

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

喜宴送整桌50嵐！賓客一人一杯 網見宜蘭新人秒懂：最高規格

星巴克去冰剩半杯！鐵粉傻眼「以為有7分滿」 消保官發聲了

太小氣？星巴克去冰補滿加價挨批 他揭「台灣特例」：好意變理所當然

50嵐1飲品千萬別加這配料！她打開杯子嚇傻 過來人爆共鳴：慘不忍睹

相關新聞

50嵐「1隱藏喝法」爆紅 店員累癱崩潰：泡到懷疑人生

50嵐「四季拿鐵換蜂蜜」掀起客製化熱潮，雙十連假訂單暴增，店員直呼難以招架；惟蜂蜜系列目前僅限中部門市供應。

濫用日飯店服務？她開心秀代收包裹「堆滿走道」 網怒噴：丟臉

趁著日幣便宜，不少人都愛到日本盡情購物，甚至會在事先在網路購買部分商品寄至飯店，以節省國際運費。不過近日有網友曝光請飯店代收的包裹，數量大到堆滿走道，誇張行為招來網友抨擊，批評她濫用服務，前飯店人員也發聲表示「非常困擾」，同事甚至曾因此被氣到發抖。 原PO在Threads上分享遊日心得，指出事先網購可以找到比退稅便宜的好價，還能預先把商品寄到飯店，省下尋找和提重物的麻煩，並分享成果照。只見大大小小逾10個包裹，直接將房間通道塞滿，不只吸引網友佩服想學的聲音，也招來罵聲。 對此行為反感的網友紛紛表示「其實蠻丟臉的」、「超級白目」、「又來前人挖坑，後人遭殃」、「給你方便不是讓你拿來隨便的」、「還沾沾自喜說自己省下多少錢，飯店給的方便，也要客人是在合理範圍」、「包裹拆完的垃圾不會是丟在房間讓房務收吧」、「以後飯店都要收費了」、「已經有些APA規定只收入住當天的包裹了」、「曾經看過日本酒店業人員對台灣人的評價『大部分都很禮貌、退房時房間的狀況也很好，但偶爾會有奧到不可想像的』」。 不過原PO解釋，事前都有跟飯店確認是否能代收包裹，也先寫信說明內容物及數量，獲得同意才下單訂購，甚至自爆曾寄

日本1地區彷彿另個國家？網讚人情味超濃：像台灣人加日本人

網友分享九州旅遊感受，稱當地人熱情自然、少拘謹，像「台灣人加日本人」，引發熱議；多數網友認同九州親切，也有人提到台灣遊客眾多。

孩子畢旅自理2餐！媽給1000元被嫌少 網看地點搖頭：會餓肚子

孩子畢旅3天2夜前往墾丁及義大世界，兩餐自理，媽媽準備1000元遭嫌少；網友建議帶2000至3000元，學習分配花費

火車站看出台灣人喜好！他見2鞋款超常見 網讚：好穿防水國外也愛

台灣人平常最愛穿什麼鞋出門？近日一名網友突發奇想，在火車站觀察來往旅客的穿鞋習慣，發現除了New Balance、亞瑟士等運動鞋相當常見，洞洞鞋和拖鞋的出現頻率也很高，讓他忍不住感嘆，台灣人的穿鞋風格真的很隨性。貼文曝光後引發討論，不少網友也分享自己的愛鞋，直呼「好穿還防水！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。