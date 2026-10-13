50嵐「1隱藏喝法」爆紅 店員累癱崩潰：泡到懷疑人生

50嵐近期掀起一波隱藏喝法熱潮，原本就有販售的「四季拿鐵」，有消費者加價10元將糖改成蜂蜜，意外帶紅這款客製化飲品，讓不少人跟著點名嘗鮮。不過，這股熱潮也讓一名第一線店員忙翻，尤其碰上雙十連假，訂單量突然增加，讓他直呼「泡到懷疑人生」。此外，蜂蜜系列目前僅限中部地區，讓其他地區的消費者難以跟上這波流行。

一名50嵐店員在社群平台「Threads」詢問，為何突然有這麼多人點「四季拿鐵換蜂蜜」，坦言連假期間工作量大增，忙到身心俱疲。由於飲品改用蜂蜜調味，連沖泡時的茶溫都有規定，坦言泡一杯的時間，純茶已經可以泡六杯，製作流程相當麻煩。

貼文一出後，多數網友都大力推薦這款飲料，紛紛表示「我也是喝到四季拿鐵換蜂蜜的人了，真的很好喝」、「超級好喝！甜度是調蜂蜜，整體偏奶味重、蜂蜜香」、「店員推薦半蜜，真的很好喝」、「50嵐的四季拿鐵真的超級好喝」、「筆記：四季拿鐵換蜂蜜，店員會懷疑人生」、「紅茶拿鐵換蜂蜜也好喝」。

此外，也有不少店員哀號，「我是50嵐員工，我拜託你把這篇刪掉，我手會痠死」、「以前一天不一定有一杯四季拿鐵，這幾天大暴增！四季拿鐵真的超難泡，如果換蜂蜜更難了」、「我要去提離職了」、「其實這個早在很久之前就有，但大家不知道，我以前在店裡都會這樣喝，但蜂蜜超煩，很難攪」、「店員已發瘋」。

不過，原PO也回應，蜂蜜只有「中區」50嵐有，直言「各位別去為難南部跟北部」。

事實上，50嵐陪伴無數台灣人長大，但許多常客可能不知道，點餐其實能客製化調整濃度。《聯合新聞網》曾報導，一名網友分享，到門市購買手搖飲時，可主動向店員要求微調基底茶或乳品比例，像是「茶加厚」或「奶加厚」，整杯飲品的厚實度大幅躍進，能享受更醇厚的風味。

這樣的方法也在手搖界掀起熱烈迴響，「以前只知道純茶可以加厚，完全不曉得奶味也能調整」、「重焙烏龍拿鐵加厚，真的直接提升到全新境界」、「喝了18年居然第一次聽說，這周一定要試試看」。