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鶯歌旅遊必吃阿婆壽司？過來人曝2優勢：幾乎無對手

聯合新聞網／ 綜合報導
到新北鶯歌旅遊，除了逛老街、欣賞陶藝文化，在地老店「阿婆壽司」也是不少人會列入的美食名單。 聯合報系資料照
到新北鶯歌旅遊，除了逛老街、欣賞陶藝文化，在地老店「阿婆壽司」也是不少人會列入的美食名單。 聯合報系資料照

到新北鶯歌旅遊，除了逛老街、欣賞陶藝文化，在地老店「阿婆壽司」也是不少人會列入的美食名單。不過，這家店的口味是否真有傳聞中那麼值得一吃？一名網友詢問阿婆壽司的實際評價，再度掀起討論。不少網友回應，店家主打平價路線，餐點選擇也不少，長年累積不少顧客。

這名網友在PTT以「鶯歌阿婆壽司的評價如何？」為題，指出聽說到鶯歌旅遊，必吃的就是阿婆壽司，一盒壽司價格約50至65元，且24小時全年無休，除了壽司外，看到很多人推薦茶碗蒸、關東煮等品項，好奇這家店的真實評價為何？

貼文一出後，不少網友都表示「賣CP值的，我覺得可以」、「鶯歌銅板美食傳奇，從小餐車開到大店面」、「不難吃啊，就是平民美食」、「便宜平價吃粗飽，物有所值，蠻好的」、「味道普通，但那價格沒一個能打的」、「出國多年會懷念的台灣味，國外真的找不到這種台式壽司」、「真的是吃粗飽，路過去可以專程去不值得」、「能有人做24小時就先該感謝」、「吃粗飽的，好處是開24H」。

此外，也有人力推關東煮，「半夜關東煮方圓10km沒對手」、「關東煮出乎意料的好」、「關東煮更推」、「關東煮專賣店」。

《聯合新聞網》曾報導，一名網友分享之前前往新北市鶯歌老街，發現昔日需要大排長龍的店家，如今幾乎不用等待，甚至有不少店面直接拉下鐵門休息，讓他不禁感嘆與過去熱鬧景象差距甚大。

對此，網友回應「正常，鶯歌已經漸漸沒落了」、「如果沒有什麼特殊活動的話，是真的差滿多」、「超級無聊的地方，全台8成叫老街的都可以關一關了」、「問問新北市政府觀光局到底在幹嘛吧」、「鶯歌、三峽、大溪老街都差不多，東西貴又難吃無聊」、「附近三個鶯歌、三峽、大溪老街內容都半斤八兩，叫侯友宜跟張善政整治一下吧」。

鶯歌 壽司 關東煮 老街 陶藝

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