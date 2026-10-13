孩子畢旅自理2餐！媽給1000元被嫌少 網看地點搖頭：會餓肚子

不少國中小畢業旅行會安排部分餐食由學生自行處理，零用錢該準備多少也成為家長煩惱。一名女網友分享，孩子即將參加3天2夜畢業旅行，行程包含墾丁及義大世界，其中兩餐須自理，她原本打算準備1000元，分成600元餐費、400元購物金，孩子卻認為太少，讓她不禁疑惑，究竟帶多少錢才足夠？

這名女網友在社群平台「Threads」表示，孩子稱同學至少會帶2000元，有些人甚至準備到4000元，希望自己也能帶2000元出門。她對此感到不解，認為只有兩餐需要自理，1000元應該已經足夠，也好奇前往墾丁及義大世界是否真的需要花這麼多錢？

貼文一出後，不少網友都看傻，紛紛表示「1000元去墾丁，小孩會餓死」、「1000元是要去墾丁吹風嗎？」、「墾丁大街帶1000元，你小孩會餓肚子」、「墾丁我沒帶5000元會心不安」、「畢旅1000元去墾丁義大是在荒野求生嗎」、「2000而已，捨不得給做什麼，幾年才一次畢業旅行」、「大家都講得很清楚了，希望有救到這個孩子」。

此外，也有網友給出建議，「是我的話，會讓孩子帶個2000到3000元，畢竟3天在外，還兩餐自理，難得一次讓孩子多帶點錢安心、買個開心，也吃得開心」、「不如給2000到3000元，讓他自己學習分配資金，順便練習如何記帳，回來你們還可以討論他的使用習慣」、「我覺得寧願多給，然後教育怎麼花比較好，這個時期會有同儕壓力，萬一不夠錢又借不到，整趟旅程會變得很難受」。

事實上，墾丁觀光近年走下坡，曾有一名網友發文分析「為什麼墾丁店家寧願倒也不降價」，點出墾丁觀光人潮過去一年旅遊人次高達837萬，如今卻跌至近200萬，不少店家相繼歇業，價格卻始終沒有明顯下調。他認為，墾丁觀光高度仰賴夏季旺季，冬季遊客稀少，導致業者必須在短時間內賺取全年營收，因此不敢輕易調降價格，但當遊客減少、店家試圖提高單價補救時，反而形成價格越高、遊客越少的惡性循環，最終導致市場崩盤。

對此，網友回應「過了10幾年進步的只有價錢，其他東西原地踏步，誰想去啊？」、「一切都是貪啊，想賺錢但是不想提升產品本身的品質」、「都是一堆自私、只貪圖短利」、「就是一群貪婪的人，總想要一次就爆賺，等到沒人理他後，再自食其果」、「這是不斷抓交替衍生的結果，只有最一開始進場投資的有機會笑著離開，後面進場的房東投資成本很高」。