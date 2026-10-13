星巴克點去冰剩半杯！他靠1神招「免加價破解」 逾7萬人按讚

星巴克客製化收費新制上路後，部分消費者發現，冰飲選擇去冰後，杯中飲料量明顯減少。對此，一名男網友分享自己的應對方式，先點一杯熱醇濃抹茶那堤，再向店員索取一整杯冰塊，最後將熱飲倒入冰塊杯中，就能自行調成一杯冰飲，這個做法吸引大批網友關注。

這名男網友在社群平台「Threads」表示，星巴克客製化收費新制實施後，點冰飲若選擇去冰，飲料量可能只剩半杯，於是嘗試改點熱醇濃抹茶那堤，再另外索取一整杯冰塊，將熱飲倒入其中，製作成冰醇濃抹茶那堤。他也藉此提出疑問，未來是否連冰塊都可能成為收費項目？

貼文一出後，網友紛紛稱讚「星巴克駭客」、「高手中的高手」、「機智的星巴克生活」、「見招拆招」、「也算是一個解決辦法」、「聰明！下次去試試看」、「以後要喝只能這樣點」、「你這招會讓大家都學起來」、「這個太厲害了」。

此外，留言區也引來星巴克店員回應，「其實熱飲的牛奶是奶泡機打的才變多，而且你這樣加也不夠冰，那杯只會變成溫的」、「熱飲、冷飲奶量應該都是差不多，熱的感覺多有部分都是奶泡」。

星巴克日前宣布10月12日起調整客製化服務，包括升級特選濃縮咖啡由+10元調為+15元，加鮮奶油、焦糖風味淋醬、抹茶液、可可碎片等其他配料則統一為+15元。

其中引發消費者最多議論的，則是在冰量調整部分一改免費補滿的服務，少冰或去冰若需再補奶類或飲料需加收15元。有網友建議如仍偏好客製化，可多運用自帶環保杯折10元的優惠。