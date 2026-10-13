明年春節請2天可連休11天！一票上班族不想跟進：感覺虧了

明年農曆春節連假怎麼安排，成為不少上班族開始盤算的話題！一名網友詢問，若在春節後多請2天假，就能把假期延長至11天，究竟大家會不會跟進？貼文一出後，引發不同看法，有人認為年節前後工作量通常較少，特地動用特休並不划算，也有人直言和家人相處太久反而容易感到煩躁。

這名網友在社群平台「Threads」表示，明年春節假期從2月4日至2月10日，若再於2月11日、12日請假，就能一路休到2月14日，將假期延長為11天，讓他好奇大家是否會趁機安排長假？

貼文一出後引發不少網友討論，「沒出國的話，不會想休，反正那兩天去公司的氣氛，應該也是一個放假的氛圍」、「不管是放假前或剛開工通常都比較輕鬆，在相對輕鬆的日子請假，總感覺虧了」、「銀行業只有三個字，不可能」、「電商的無法請那兩天，會被白眼」。

不過，也有一派網友回應「預計除夕放到初六」、「什麼休二，我休7天，從2/4直接放去2/21」、「認真回：1、2、3、11、12休下去，15日離職」、「我直接1/24-2/12在歐洲」、「出國已經安排好從2/13再到2/19，基本上2月就是2月初一路放到底」。

2027年春節連假將從2月4日一路放到2月10日，共有7天假期。本站曾報導，一名網友分享「超狂請假攻略」，只要額外請2月1日至3日、2月11、12日共5天假，再搭配前後兩個週末，就能從1月30日一路休到2月14日，整整放16天，他更得意透露「現主時，我機票已經買好了」，早已規劃好這趟超長假期。

此規劃引起不少討論，「這下可以去比較遠的地方玩了」、「我也好想請假出國，但現實不允許」、「好羨慕」。也有網友詢問「Meta AI」怎麼請最划算，得到的算法同樣是請2月1日至3日，以及2月11、12日共5天，就能連休16天，笑稱「明年最值得請的就是過年這檔」。