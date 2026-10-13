火車站看出台灣人喜好！他見2鞋款超常見 網讚：好穿防水國外也愛

台灣人平常最愛穿什麼鞋出門？近日一名網友突發奇想，在火車站觀察來往旅客的穿鞋習慣，發現除了New Balance、亞瑟士等運動鞋相當常見，洞洞鞋和拖鞋的出現頻率也很高，讓他忍不住感嘆，台灣人的穿鞋風格真的很隨性。貼文曝光後引發討論，不少網友也分享自己的愛鞋，直呼「好穿還防水！」

一名男網友近日在Dcard以「台灣人的穿鞋文化」為題發文，表示火車站可說是觀察台灣民眾穿鞋習慣最真實的地方。從布鞋、皮鞋、洞洞鞋到拖鞋，各種鞋款同時出現在車站，讓他直呼畫面相當有衝擊感。

原PO也整理出幾項有趣的觀察，首先是品牌方面，他發現New Balance布鞋出現的次數最多，不過換到另一座車站後，卻發現亞瑟士（ASICS）的鞋款更常見，顯示不同地點的民眾似乎也有不同偏好。除了運動鞋，原PO發現洞洞鞋和拖鞋的出現頻率相當高，至於價格，他觀察到民眾穿的鞋子多落在2500元至3500元之間。

在鞋子顏色方面，原PO發現男性大多偏愛黑色鞋款，女性則以白色居多，至於年紀較長的男性，穿灰色鞋子的比例似乎特別高。此外，他發現不少人上半身明明打扮得相當用心，腳上卻穿著一雙已經有些老舊的鞋子，讓他認為整體穿搭質感因此被拉低。綜合這些觀察，原PO認為台灣人的穿鞋風格整體偏向慵懶、隨性自在，各種顏色與鞋款混搭在一起，呈現出相當繽紛的街頭景象。

貼文曝光後，引發不少網友討論，「現在非常流行洞洞鞋 + 鞋扣，然後再搭泡泡襪還是足球長筒襪，我是不能理解有什麼魅力」、「洞洞鞋不只台灣，國外大家都在穿，因為它好穿還防水」。其他網友也分享自己的穿鞋習慣，「亞瑟士很好穿」、「我365天穿勃肯（BIRKENSTOCK），爽得要死」、「Nike拖鞋，以前只有體育班女生穿，現在不分年齡不分族群」。

另外，有網友指出，不同交通場站可能呈現不同的穿鞋風格，「高鐵站我觀察真的比較少人穿拖鞋，然後穿洞洞鞋的，大多看起來很年輕」。也有網友認為，鞋子終究是個人喜好，只要穿得舒服就好，「這年頭還有人管別人的穿衣自由」、「實在搞不懂，我放假回家坐火車還是出門買東西，穿拖鞋短褲怎麼了嗎？」

洞洞鞋近年人氣居高不下，走在路上都能看到不少人穿。一名網友分享，自己觀察到洞洞鞋越來越流行，卻始終無法理解它的魅力，認為造型不僅不好看，還帶有幾分幼稚感，好奇究竟是哪些人在穿？穿久是否會有腳臭問題？對此不少網友留言，「和拖鞋一樣方便，但比拖鞋好看」、「通風，下雨完全不怕，濕了也很快乾」、「踢到東西腳趾沒事，光這點就賺了」。