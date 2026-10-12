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喜宴送整桌50嵐！賓客一人一杯 網見宜蘭新人秒懂：最高規格

聯合新聞網／ 綜合報導
宜蘭沒有50嵐，因此想喝都要從外地購買。 聯合報系資料照
宜蘭沒有50嵐，因此想喝都要從外地購買。 聯合報系資料照

參加婚禮，沒想到最吸睛的竟不是新人，而是喜宴桌上滿滿的50嵐飲料！近日一名網友在Threads分享參加姪子婚禮的畫面，只見圓桌上擺著近10杯50嵐，賓客幾乎人人有一杯，讓原PO忍不住感嘆「可見宜蘭人對五十嵐的執念」。貼文曝光後引發熱烈討論，吸引超過50萬人次瀏覽，不少網友笑稱，這對宜蘭人來說根本是最高規格的婚宴招待。

從原PO分享的照片可見，婚宴桌上擺滿了50嵐飲料，讓這場喜宴多了意想不到的亮點。貼文吸引大批網友留言，有人稱讚「很有誠意的伴手禮」、「好酷！！新人超有心！！」，也有人直呼「宜蘭人送上50嵐，簡直是最高規格！」、「這婚禮很值得去」、「宜蘭真的需要50嵐」，甚至有同場賓客現身表示自己也有喝到。

由於50嵐在宜蘭沒有門市，不少人好奇新人究竟如何準備這麼多杯飲料。新娘本人也在留言區現身，感謝大家的喜愛，並透露原本訂購的50嵐因連假塞車，無法順利配送到婚宴現場，最後改向距離交流道最近的新店中正店訂購，再請好友開車途中先下交流道取飲料，接著一路送往宜蘭的婚宴會場。

台灣手搖飲品牌50嵐以價格實惠、品項多元受到不少消費者喜愛，全台設有多家門市，連澎湖、金門及台東等地也能找到分店，宜蘭與花蓮卻一直沒有展店，讓當地民眾想喝上一杯，往往得等到前往外縣市工作或旅遊時才能如願。過去網路上曾流傳，50嵐老闆因遭宜蘭前女友傷透心，才決定不在當地開店的說法，但這項傳聞並未獲得證實。

至於宜蘭為何沒有50嵐，官方過去曾回覆民眾詢問，表示宜蘭、花蓮等地目前沒有開放加盟與展店計畫。50嵐官網也說明，品牌在台灣設有不同區域的代理公司，負責各區門市的管理與經營，宜蘭、花蓮則暫無設立代理公司。另有加盟主曾透露，原物料運送至宜蘭的路程較長、成本較高，品質控管也較不容易，可能是展店考量之一。

50嵐官網公告，宜蘭、花蓮暫無設立代理公司。圖／取自50嵐官網
50嵐官網公告，宜蘭、花蓮暫無設立代理公司。圖／取自50嵐官網

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