岳父問「沈伯洋會贏嗎？」 他老實回答慘了…全家吃飯瞬間安靜

政治立場不同，連一家人吃飯都可能擦出火花。一名自稱出身深藍家庭的男子分享，日前與深綠岳父吃飯時，被問到沈伯洋參選台北市長的勝算，他照實說出自己的看法，沒想到岳父當場變臉，隔天甚至不願多說話，讓他無奈直呼，明明是岳父主動提問，難道只能回答對方想聽的話？

一名網友在Dcard上以「昨天嘴賤講了沈伯洋的勝算，結果被深綠岳父冷戰了」為題發文，表示自己是三代都住台北的台北人，父母家庭背景偏藍，妻子則來自高雄，岳父從黨外時期便開始支持綠營。婚後他因妻子與母親相處不睦，舉家搬往高雄，平時與岳家相處融洽，唯獨政治立場差異較大，因此很少主動談論選舉。

原PO透露，日前一家人吃飯時，岳父看到新聞提及「洋流」，突然詢問身為台北人的他，認為沈伯洋這次有多少勝算。他便直接說出自己的判斷，還補上一句「網路上喊得很熱鬧是一回事，真的投票又不是這樣算的」。沒想到岳父聽完立刻停下筷子，反問他怎麼知道結果，並舉陳水扁、柯文哲過去參選的例子回應。眼看氣氛越來越僵，妻子在桌下頻頻踢腳示意他別再說，整頓飯也因此變得格外安靜。

更讓原PO傻眼的是，隔天再到岳家，過去總會主動泡茶聊天的岳父，這次卻只簡短冷淡回應，明顯不如往常熱絡。妻子認為，他明知父親支持民進黨多年，說話應該婉轉一點，還建議他買水果登門緩和氣氛。原PO則表示，岳父過去從未因他的家庭背景而排斥他，因此也不想為了政治傷感情，但仍忍不住感嘆，自己早已搬到高雄、連戶籍都遷過來，竟會因台北市長選舉與岳父鬧僵。

貼文曝光後引發熱議，有網友勸他「捧一下岳父，家和萬事興」、「不要為了這些外人的事情傷了和氣」，也有人開玩笑表示「以後不要聊什麼選舉了，看到岳父就喊一聲『岳父順起來』」。不過，也有網友認為岳父既然主動詢問，就應接受不同意見；另有人質疑原PO明知對方立場，仍刻意說得太直接。