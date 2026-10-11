西門町賣雞蛋糕被要求「沈伯洋選上再賣」 老闆高雄擺攤湧排隊人潮

一款印有政治人物姓名及選舉口號的文字造型雞蛋糕，近日在台北擺攤引發話題。據稱業者日前北上西門町販售，一天賣出近400個，卻遭攤位出租方要求「沈伯洋選上再賣」，只好返回高雄。沒想到業者近日在高雄駁二藝術特區附近擺攤，反而吸引大批民眾排隊購買。

臉書粉專「高雄好過日」10日發文指出，位於高雄駁二輕軌軌道與莒光街口的「賤人雞蛋糕」，近日推出印有「你的市長」、「沈伯洋」、「台北順起來」等字樣的造型雞蛋糕，攤位前出現排隊人潮。貼文提到，業者日前曾借用台北西門町攤位販售相關產品，雖然單日銷量接近400個，卻因出租方關切而無法繼續販售，隨後返回高雄。

據了解，攤位老闆是來自台南的林大雄，起初在新北市永和樂華夜市販售文字造型雞蛋糕，2018年推出「賤人就是矯情」等趣味造型打響知名度。2020年，他回到南部發展，推出「高雄打狗燒」、「台南府城燒」等具有地方特色的產品，其中「打狗燒」也曾有在高雄車站地下街銷售。

除了趣味文字及地方特色商品，林大雄過去也曾推出帶有政治口號的雞蛋糕，包括「走對的路」、「選對的人」等字樣。此次則配合選舉話題，特別製作4款相關造型，表達對政治人物沈伯洋的支持。粉專也轉述老闆說法，表示若沈伯洋順利當選，未來還會再北上販售這批雞蛋糕。

不過，關於台北攤位出租方要求業者停止販售的原因，目前主要來自粉專貼文轉述，尚未見出租方公開說明，也無法確認是否涉及政治因素。至於高雄攤位出現排隊人潮，則顯示這款結合選舉話題的雞蛋糕，已在當地引起關注。