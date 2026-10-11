大同電鍋隱藏用法曝光！免加水就能熱麵包 網讚：比用烤箱還好吃

大同電鍋是不少台灣家庭必備的廚房家電，除了蒸飯、煮湯及加熱料理，竟然還能用來烘熱麵包。近日一名網友在Threads分享大同電鍋的隱藏用法，只要在鍋底鋪上廚房紙巾，放入麵包後不加水、不蓋鍋蓋，直接按下加熱開關，待開關跳起後，就能吃到外層酥脆、內部仍保有水分的麵包。貼文曝光後引起不少網友共鳴，紛紛分享自己的乾蒸經驗，直呼「大同電鍋真的很強」。

原PO在Threads發文表示，「大同電鍋真的很強」，透露自己習慣在電鍋底部鋪上廚房紙巾，再將麵包放入，不必加水或蓋上鍋蓋，只要按下加熱開關，等開關自動跳起，麵包就能恢復酥脆口感，而且水分不容易流失。面對網友詢問是否需要將紙巾沾水、使用保溫還是加熱模式，原PO進一步解釋，整個過程完全不需要加水，直接按下加熱鍵即可，即使是冷凍麵包也能使用，只要視加熱情況多按幾次。

貼文引起不少網友共鳴，紛紛分享實際使用經驗，「昨天乾蒸了冷凍的羅宋麵包，口感和香氣都很棒」、「這方法真的很棒，麵包不像烤箱那麼乾」、「我家也都用這方法熱麵包、燒餅之類的，很方便」、「大同電鍋乾蒸真的讚到不行」。還有人透露，除了麵包，也會使用烘焙紙加熱披薩，或利用電鍋加熱貝果，認為口感相當不錯。

不少網友則對電鍋能夠乾蒸感到驚訝，直呼「用了二十年，第一次知道大同電鍋可以乾蒸」、「原來還可以這樣用喔」、「還有不蓋蓋子這招，學起來」、「大同電鍋真的很常讓人感嘆，活那麼多年真的有道理」；也有人表示，自己同樣會利用電鍋不加水加熱麵包，認為操作簡單又方便。相較於使用平底鍋小火加熱，原PO則笑稱，大同電鍋最大的好處就是「不用顧火」。

不過，關於鍋底是否需要鋪上廚房紙巾，網友也提出不同看法。有人建議改用烘焙紙，認為較適合接觸食物，也有人表示乾蒸時直接將麵包放在器皿上即可，不一定需要墊紙巾。另有網友提醒，若食物直接接觸電鍋底部，務必先將鍋內清潔乾淨，原PO則回應自己平時都有定期清潔電鍋；也有人分享不同做法，會在電鍋內放入小鐵鍋並以鋁箔覆蓋，外鍋正常加水，同樣能達到類似乾蒸的效果。