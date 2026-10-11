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福岡搭公車不排隊？日本旅台作家揭候車默契：順序都記在心裡

聯合新聞網／ 綜合報導
前往日本福岡旅遊的民眾，可先觀察當地公車站的候車方式，避免因不熟悉習慣而產生誤會。照片為示意圖。 圖／Ingimage
前往日本福岡旅遊的民眾，可先觀察當地公車站的候車方式，避免因不熟悉習慣而產生誤會。照片為示意圖。 圖／Ingimage

日本以守秩序、排隊文化聞名，不過福岡部分公車站的候車方式卻與外界印象不同，等車民眾未必會排成整齊隊伍，乍看之下有些混亂。旅居台灣的日本作家下坂泰生近日分享當地習慣，指出福岡人其實會默默記住彼此抵達的先後順序，公車到站後再依序上車。

下坂泰生在臉書粉專「日本人的歐吉桑」發文表示，許多人到日本旅遊時，常能看到民眾在公車站或電車站整齊排隊，但福岡的候車方式有所不同。他形容，當地人在站牌前等車時，看起來沒有明確的隊伍，卻會留意誰先到、誰後到，等車輛抵達後，再按照記住的順序上車。

這種候車方式乍看之下可能讓人擔心發生插隊爭議，下坂泰生則表示，自己從未看過有人因此發生糾紛。他也提到，甚至連福岡以外的日本人，都可能因為現場沒有明顯隊伍，而誤以為當地人不排隊。

下坂泰生提醒，旅客到福岡搭公車時，若看到站牌前的民眾沒有排成一列，不必因此認定有人準備插隊。他指出，當地人的候車順序主要依靠彼此對先後次序的默契維持，外地旅客若不了解這項習慣，可先觀察其他乘客的動向，避免因不熟悉當地候車方式而產生誤會。

福岡 公車 日本 日本旅遊 臉書 作家 台灣

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