西門町2袋水果要價1060元！旅客見帳單傻眼 網驚：又是她

觀光區水果價格再掀爭議！一名網友分享，近期到台北西門町逛街，想買水果和朋友一起吃，沒想到只買了芒果、火龍果各一袋，結帳金額竟高達1060元，讓他當場傻眼，忍不住發文詢問「這價格正常嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」分享照片，表示自己是外地來台北的觀光客，已有心理準備觀光區的水果價格可能比較高，但兩袋水果竟要價1060元，讓他難以接受。

這名網友進一步說明，若是初次來台的外國觀光客，可能不熟悉水果行情，也難以即時確認收費是否合理，認為西門町是許多國內外旅客到台北必訪的景點，希望不要因少數店家的消費爭議，讓外國旅客對台灣留下不好的印象。

貼文一出後，多數網友紛紛表示「沒記錯的話這是之前被爆好幾次的水果阿嬤耶，沒想到她還在騙錢哦」、「扯耶，來我們店火龍果都可以買兩箱了，他們賣一包直接賺一箱的錢...」、「報警吧，貴到離譜」、「外國觀光客在此，上個月到西門町買一顆鳳梨600台幣」、「這樣最貴也才180吧」、「貴到警察也說要報警的程度」、「老板人真好，他明明可以用搶的，但還是給了你兩袋水果」。

事實上，西門町坑殺觀光客也不是第一次發生。本站曾報導，一名網友分享與韓籍先生到西門町逛街，對方很想吃台灣芒果，途中經過某間路邊的水果攤，價目表上寫芒果100克80元，她便隨便指了一顆，沒想到老闆秤完重後，一顆竟要價860元，讓她聽完當場嚇跑。

對此，網友們紛紛痛批，「這些坑殺遊客的黑心店家就是台灣觀光業的毒瘤」、「讓吸血黑店倒閉是共同責任，不分國籍」。眾人提醒，遊客千萬別在夜市、商圈、觀光景點等地買水果，這種地方的水果攤販連台灣人都不會買，如果想買水果，建議到傳統市場，若擔心語言不通，也可以選擇連鎖超市或大賣場，至少有明碼標價。