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遊韓必喝！粉專曝南韓平價咖啡新品爆紅 上架2周賣破100萬杯

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓人愛喝咖啡，旅遊粉專透露南韓平價咖啡品牌MEGA推出的秋季新品才上市短短2周，2款新品累計銷量就突破100萬杯。照片為示意圖。 圖／ingimage
南韓人愛喝咖啡，旅遊粉專透露南韓平價咖啡品牌MEGA推出的秋季新品才上市短短2周，2款新品累計銷量就突破100萬杯。照片為示意圖。 圖／ingimage

南韓旅遊，除了逛街、吃美食，不少旅客也會特別尋找當地人氣飲品。旅遊粉專「不奇而遇 Steven & Sia」分享，南韓平價咖啡品牌MEGA推出的秋季新品才上市短短2周，2款新品累計銷量就突破100萬杯，其中一款更在上市1周內賣出39萬杯，超高人氣引發關注。

粉專透露，MEGA今年9月初推出秋季新品「House Milk Latte（하우스밀크 라떼）」，雖然看起來與一般拿鐵相似，但實際上使用MEGA為這款飲品特別開發的專用牛奶，讓咖啡喝起來具有更明顯的奶香，口感也更加滑順、濃郁，上市後迅速受到南韓消費者喜愛，短短1周就賣出39萬杯。

除了「House Milk Latte」之外，MEGA同季還推出另一款無咖啡因飲品「Orzo Latte（무카페인 오르조라떼）」，2款秋季新品上市2周後，累計銷量直接突破100萬杯，人氣相當驚人。

粉專也分享自己的實際飲用感受，認為「House Milk Latte」喝起來明顯感覺牛奶比例較高，奶香濃郁，整體口味則偏甜。如果喜歡咖啡味較重的民眾，也可以選擇額外加1份濃縮咖啡Shot，讓咖啡香氣更加突出。

值得注意的是，這款拿鐵一杯約3500韓元（約台幣83元），份量也相當大，以南韓當地目前的飲料物價來看，能以這個價格喝到奶香濃郁的拿鐵，整體而言仍相當划算。粉專也推薦近期準備前往南韓旅遊的民眾，如果不知道該喝什麼，不妨試試這款近期在當地快速竄紅的秋季限定新品。

南韓 咖啡

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