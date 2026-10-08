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紅到日本去！日女曝身邊朋友集體愛上台灣1藥品 網訝異：為什麼

聯合新聞網／ 綜合報導
不少外國旅客到台灣旅遊，也喜歡購買一些台灣藥品。 聯合報系資料照
不少外國旅客到台灣旅遊，也喜歡購買一些台灣藥品。 聯合報系資料照

綠油精是台灣家庭常見的必備藥品，卻也成為日本遊客搶著收藏的伴手禮。一名常往來台日兩地的日本女網友在Threads透露，身邊的朋友最近很喜歡台灣的綠油精，只要得知她要來台灣，就會請託幫忙購買，讓她笑說「你們（台灣人）愛Wakamoto（若元錠），我們愛綠油精」。

原PO發文表示，最近發現身邊的日本朋友集體愛上台灣綠油精，只要一聽到她要來台灣，朋友紛紛要求幫忙買綠油精，而且還指定要綠色包裝的，讓原PO笑說「一開始只是分享給大家用，結果不知不覺就洗腦成功了」，她也喊話「（綠油精）到底什麼時候登陸日本便利商店？」

貼文一出引發討論，不少人好奇到底為何日本人突然喜歡綠油精，「綠油精竟然在日本這麼紅？」、「日本人到底為什麼這麼愛綠油精，是有哪個日本節目介紹過嗎？」、「為什麼愛啊？」、「到底為什麼啊？這陣子遇到不少日本人來店裡買綠油精跟萬金油」，原PO也留言表示，應該是綠油精有很多用途才會受到歡迎。

其他網友也表示，「綠油精讓我有種置身遊覽車的感覺」、「拜託搭車、搭船、搭飛機時千萬不要擦綠油精、白花油或萬金油等，台灣人求你們了」、「那妳聽過綠油精之歌嗎？」、「必須教會他們唱綠油精主題曲」、「涼過之後會有個香香的味道，我覺得跟明星花露水有點像」、「滾珠瓶很讚，最近還有吉伊卡哇包裝」。

聯合新聞網》之前也曾報導過，有其他網友分享日本人來台的「另類戰利品」，除了作業簿、計算紙，還有「請勿停車」、「錄影中」、「推」、「拉」、「請先付款」等標語牌，讓他看了笑說自己愈來愈看不懂了。

藥品 日本 伴手禮

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