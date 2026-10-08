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大台北天際線有多亂？高樓俯瞰「新舊大樓+頂加鐵皮屋」 網嘆：世界奇觀

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為台北市市容鳥瞰情景。示意圖／ingimage
圖為台北市市容鳥瞰情景。示意圖／ingimage

台灣都市景觀再度引發討論！房市觀察臉書粉專「Sway房市觀測站」近日分享入住新北板橋一家飯店時，從高樓俯瞰的城市景觀，直言台北天際線「醜亂髒、擁擠」，認為高樓、鐵皮屋、頂樓加蓋與密集住宅交錯的景象，與日本、法國、義大利等地的都市景觀相比，顯得缺乏整體規劃，也感嘆「誰能管管台北的天際線？」。

Sway表示，自己日前前往板橋某高樓飯店，打開房門、看到高樓層窗外景色時，第一反應是「哇～喔～嗯……」，雖然高樓視野相當開闊，但往下望去，卻可看到各式鐵皮屋、頂加住宅，與高聳且密集的新大樓交錯排列，不禁感嘆：「他住著也辛苦，我看著也辛苦。」

Sway進一步拿日本及歐洲城市作比較，認為日本高樓俯瞰城市時，多是高度相近的大樓、公寓群，鄉間則多為整齊的平房或低樓層建築；法國、義大利部分城市則能看到文藝復興或奧斯曼建築等具有一致性的城市風貌，因此反問：「我們這一代有哪個人，願意為這個努力嗎？」

貼文曝光後，留言區卻出現兩派聲音。不少網友認為，台灣都市景觀確實存在老舊建築、違建頂加、鐵皮屋與新舊建物混雜等問題，更有人直言這是「台灣的頂加世界奇觀」，認為都市更新進度緩慢，導致部分地區長期維持新舊建築並存的樣貌。

也有網友將焦點轉向房價，指出台北、新北部分重劃區房價已相當高，但都市景觀卻未必與房價相匹配，認為高房價與老舊市容並存，形成強烈反差。

不過，也有網友吐槽Sway的比較方式，認為照片拍攝地點其實是在新北市板橋區，而非台北市，因此留言提醒「你拍的是新北，不是台北」。還有人認為台灣與日本、歐洲的都市發展歷史、土地制度及建築型態不同，不能單純拿街景直接比較。

板橋 台北 網紅 城市

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