台灣「2款神級零食」紅到大陸 老饕認證：不吃這輩子白活了

台灣零食種類豐富，不少經典零嘴更是陪伴許多人從小吃到大，近年來更意外紅到海外去。一名中國大陸網友近日看到小紅書網紅大力推薦台灣「蚵仔煎洋芋片」及「孔雀捲心餅」，忍不住在Threads發文詢問「真的有這麼好吃嗎？」貼文曝光後引發熱烈討論，吸引逾40萬次瀏覽，不少台灣及大陸網友紛紛留言分享吃法與口袋名單。

原PO在Threads貼出小紅書開箱影片截圖，一位大陸網紅形容這兩款台灣零食「真的都好吃到哭了」，讓她看完深深被吸引，想找代購買來嘗試。留言區隨即湧入大批吃過的台灣網友分享，其中「蚵仔煎洋芋片」獲得不少好評，有人直呼是「洋芋片界的神」，甚至笑稱「不吃這輩子白活了」；還有一名網友透露，曾買一包給大陸的朋友品嘗，對方吃過後非常喜歡，之後每次到台灣就是一箱一箱帶回去。

另一款「孔雀捲心餅」則因特殊吃法引發討論。不少人推薦先放進冰箱冷藏，認為冰過後與常溫吃起來是完全不同的口感，還形容內餡冰涼後「像在吃餅乾加冰淇淋」，一吃就停不下來。有網友表示，這種吃法從小就知道，沒想到如今竟成為外地網友眼中的隱藏版吃法。

除了兩款主角，留言區也變成台灣零食推薦大會，網友紛紛端出口袋名單，包括義美小泡芙、義美蛋捲、孔雀餅乾、滿天星、真魷味、浪味仙、卡迪那德州薯條、科學麵及綠色乖乖等，其中義美小泡芙更被部分網友與蚵仔煎洋芋片、孔雀捲心餅並列為「台灣零食三神」。