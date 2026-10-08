他拿到兒子畢旅行程表先找這4個字 過來人笑：20年都沒變

畢業旅行是許多人學生時代的重要回憶，不過有一名家長近日拿到兒子的畢業旅行行程表，第一眼竟不是先看景點，而是確認上面有沒有「國道風光」4個字，貼文曝光後吸引逾50萬人次瀏覽、上萬人按讚，也意外掀起網友集體回憶。

原PO在Threads發文表示，小兒子從學校帶回畢業旅行行程表，自己接過通知單後，不是先看有哪些行程或者費用多少，第一眼反而是先看有沒有「國道風光」這四個字，沒想到短短一句話立刻引發大量共鳴。許多網友留言表示，自己學生時代的畢旅行程也幾乎都會出現這幾個字，甚至有人小時候還以為「國道風光」是一個正式景點，直到旅行結束才發現整趟都在車上看風景。

所謂「國道風光」，指學生搭乘遊覽車前往目的地時，行駛高速公路沿途所見的景色。對不少人而言，這段移動時間不只是交通過程，更包含車上唱卡拉OK、聊天、吃零食、看影片，甚至一路睡到目的地，成為畢旅不可或缺的回憶。

貼文也引起熱烈討論，「都覺得『國道風光』是湊字數」、「高速公路就高速公路，真會掰」、「國道休息區算是一種國道風光嗎？」、「就因為這四個字，我從小一直誤以為國外的國道都沒有台灣的好看，台灣有故意弄好看」、「20年前就在國道風光，現在2026年還在國道風光」、「以前公司自強活動也這樣寫，社區活動中心旅遊也這樣寫」。

不少過來人點名一上車最歡樂的就是唱歌，「去程的國道風光唱歌唱整路的，回程幾乎睡一片，除了下車尿尿」、「國道風光就是在遊覽車上唱KTV啦」、「笑死，上車直接開唱，誰管國道風光」、「在遊覽車上最快樂的事應該就是大家一起唱歌了」。

除了「國道風光」，網友也翻出其他充滿年代感的行程用語，包括返程時常見的「歡樂賦歸」，以及營火晚會可能出現的「星夜呢喃」；更有人提到「一三六九」，分別代表義大世界、劍湖山世界、六福村及九族文化村，笑稱「國道風光、一三六九、歡樂賦歸」根本就是校外教學3大要素。