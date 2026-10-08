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工人高空走電線還推設備 薪水曝光眾人傻眼：太少了

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友赫見三名工人在高空電纜線上進行作業，引起不少人熱烈討論，照片為示意圖。 圖／AI生成
有網友赫見三名工人在高空電纜線上進行作業，引起不少人熱烈討論，照片為示意圖。 圖／AI生成

一名網友近日路過台中烏日溪南一帶時，發現3名工人正在高空進行輸電線路作業，不僅沿著電線移動，還推著間隔器前進，腳下幾乎懸空，畫面讓人看了直冒冷汗。原PO將影片PO上Threads，並好奇詢問：「這薪水多少？」沒想到貼文曝光後吸引超過百萬人關注，更意外釣出作業工人本人，公開薪資與工作日常。

該名工人留言表示，自己就是影片中間的工作人員，資歷尚不算深，日薪為5000元，另有每日500元伙食費，工作時間約從早上6時50分至下午5時，一天接近10小時。他透露，自己上個月工作28天，月收入算下來大約14萬元，不過也直言公司「非常非常非常操」。

據了解，這類輸電線路架設、維修工作俗稱「拉線班」，必須在數十公尺高空進行。這名工人透露，公司塔上師傅薪資分為5000元、6000元及7000元3個級距，作業高度低則約30至40公尺，高處甚至可達60、70公尺，相當於20多層樓高。

影片引發熱烈討論，「謝謝這群默默付出的人」、「這是份偉大的工作，我佩服」、「我有懼高症光看就軟腳了，能做高空作業的人都好厲害」、「5000也是不容易，光那個高度我就不行」、「高空作業又是拉高壓電，錢多我都不敢做，respect台電人員」、「薪資好，但危險性極高，沒膽子的人還真做不了」。

不少網友認為這類高風險工作薪資應更高，有人直呼「我做保養冷氣5個小時就有5000了，這個一天才5000？時薪5000才對吧？」、「這麼危險的工作，5千真的還是太少了」、「造福眾人的工作，支持加薪日薪應該至少要8000，過萬都非常應該」、「一天5000？感覺偏少…這是用命去賺欸」。

工人 薪水 台電

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