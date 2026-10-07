王子麵有CP？他吃滷味驚見「公主麵」波浪捲 網掀兩派戰：根本刀削麵

吃火鍋、挑滷味時，撕開一包王子麵丟入熱湯吸收精華，是無數台灣人的共同回憶。不過從小吃到大，你可曾想過「為什麼沒有公主麵」？一名網友發文透露，日前到滷味攤夾菜時，赫然在架上看到一款名為「公主麵」的全新麵體，煮過之後口感Q彈驚豔，照片曝光後隨即引爆全網朝聖，直呼「原來王子跟公主真的有CP！」

公主麵現身滷味攤！波浪捲麵體吸滿湯汁掀暴動

原PO在Threads發文分享，近日在高雄大社買滷味，才首度發現這款公主麵，實際品嚐後大讚麵質Q彈有勁，無論搭配重口味的乾拌醬料或煮進濃郁牛肉湯都相當合適。

從原PO照片可見，公主麵外觀呈現寬版且兩側帶有波浪狀摺痕，未煮熟前像極了童話故事裡公主的一頭波浪長捲髮。畫面一出吸引大批網友留言朝聖，「吃幾十年現在才知道」、「這名字讓吃麵多了一種儀式感」、「吃了是不是就可以當公主了」、「這世界終於公平了，有王子就有公主」。

業者背景曝光：主打非油炸、低油脂純麵體

實際上，這款掀起討論的「公主麵」並非味王官方延伸產品，而是由高雄在地食品經銷商「資寶企業行」所推出的客製化特色麵體。每包重量約80公克，採取無附調味包的純麵體設計。強調低油脂、非油炸製作工法，跟一般傳統油炸泡麵不同，目前多於南部特定小吃店、滷味攤流通。

針對這款新奇的「公主麵」，有網友認為滷味攤大多充斥高熱量的油炸麵，「外食族很需要這種公主麵選擇」、「真心建議全台灣的滷味攤都進這款」、「波浪邊吸湯汁能力比細麵好太多」、「吃完很有飽足感，比傳統王子麵紮實」。

然而，也有不少資深老饕與餐飲業者點出推廣難處，「寬麵體通常需要煮數分鐘才能熟透，外帶滷味若人潮眾多，恐拖慢出餐節奏」、「這款點下去，老闆跟後面排隊的人臉會綠掉」、「比王子麵要煮很久很多，現場等會崩潰」。

還有部分網友直言，公主麵的本質就是傳統的波浪刀削麵或市面上常見的關廟麵，「拿刀削麵包裝成公主麵而已，行銷噱頭成分大」、「如果沒有調味粉包，自己買整袋家常寬麵回家煮更便宜」。