蔡康永挺獨立書店多年暖舉曝光！郭怡美揭3段往事 他親回一句話

藝人蔡康永近日因現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會受到外界關注，台北大稻埕獨立書店「郭怡美」在社群平台分享與蔡康永多年來的往來故事，揭露他過去曾大量購書、買下100張國產電影票透過獨立書店發送，甚至在媒體專訪時主動指名郭怡美作為場地。貼文曝光後令不少網友感動，蔡康永也親自於不同社群平台留言回應。

郭怡美書店表示，書店開幕第一年，蔡康永就曾到店裡逛了許久，最後買下「很多很多書」，數量多到讓店員感受到書店價值受到肯定。當時蔡康永還曾詢問書店閣樓是否能租下來辦展，不過雙方後來沒有成功聯繫。

過了一段時間後，蔡康永的助理主動聯繫郭怡美，表示蔡康永想支持一部國產電影，因此買下100張電影票，希望透過獨立書店發送給民眾，也讓更多人有機會走進書店。書店回憶，與助理聊天時，對方甚至能一一說出台北多家獨立書店名稱，讓店家驚訝發現，蔡康永長期都有關注獨立書店。

買100張電影票送讀者 書店回寄「留言本」收到可愛回禮

後來這批電影票就在郭怡美書店發放。為了向蔡康永表達感謝，書店特別在領票區放置筆記本，邀請每一位領票民眾留下想對蔡康永說的話，也可以分享閱讀他的作品後的心得。

沒想到筆記本很快就被寫滿，寄給蔡康永後，郭怡美收到「Sonny Angel Artist Collection × 蔡康永」聯名藝術公仔作為回禮，成為雙方往來的一段特別回憶。

幾年後，郭怡美書店在臉書粉絲專頁發文，分享店內書籍遭損壞的照片，希望讀者能夠更加珍惜書店裡的書。貼文引發不少迴響，店家也發現蔡康永默默按下讚。

沒想到兩天後，有媒體聯繫郭怡美租借場地，表示準備專訪蔡康永。書店詢問為何選擇這裡，對方則告知「是康永哥指名的」，讓店家相當意外。

郭怡美因此感性表示，這些事情對蔡康永而言或許都是「非常小的事情，完全不值一提」，但對書店來說，卻是長久以來令人感念的善意，也讓他們感受到蔡康永對獨立書店的支持。

臉書留言「我謝謝所有愛書的書店」 Threads再寫16字

面對郭怡美書店的感性分享，蔡康永也親自現身回應。在臉書貼文下方，蔡康永留言寫下：「我謝謝所有愛書的書店」，簡短一句話獲得了152名網友按讚。

而在Threads上，蔡康永則以另一句話回應，表示：「書店不是小事，書店是我的第二個地球。」這句話也引來逾2.4萬名網友按讚，被網友認為相當符合他長年對閱讀及文化的關注。

郭怡美書店則在貼文最後寫道，從蔡康永過去的節目及言行中，都能感受到他對「知識、閱讀、書店」的深切尊重，並向他說：「謝謝你，康永哥。」

網友看完淚目：「人的品格從小事看出來」

貼文曝光後，不少網友留言表示感動，有人寫下「天啊，好有溫度」，也有人直呼「看的淚眼汪汪，愛書人都懂」，認為蔡康永長期以實際行動支持獨立書店，相當令人敬佩。有網友稱讚「人的品格從小事看出來」，也有人留言感謝郭怡美書店分享這些過去不為人知的故事。

另有網友推薦蔡康永的作品，表示自己從《那些男孩教我的事》開始成為書迷，還有人表示特別喜歡蔡康永的這句話：「風吹完就消失，但風㩦帶的種子留下來了。」謝謝蔡康永 用想法和行動力帶給人們影響力。