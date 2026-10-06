快訊

美債殖利率、油價跌 台指期夜盤再寫50,265點歷史新高

連環爆！徐佳青被控安排兒冒充攝影官、東沙島特權爭議 北檢一併偵辦

以為要談孩子…保母突受邀換妻派對 人生大轉變墮入肉慾叢林

聽新聞
0:00 / 0:00

日街頭1妹子險跌倒突冒「台灣國罵」 他看傻：若不是台灣人就是被教壞

聯合新聞網／ 綜合報導
日本是台灣人最愛旅遊的國家首選，多數景點都可以看到不少台灣旅客。 聯合報系資料照
日本是台灣人最愛旅遊的國家首選，多數景點都可以看到不少台灣旅客。 聯合報系資料照

台灣民眾赴日旅遊頻繁，不少人在異國街頭偶爾也會意外聽見熟悉的台灣口音。律師賴承恩近日在Threads分享一段旅日趣聞，透露自己走在日本街頭時，目睹一名女子以流利的日語講電話，沒想到下一秒突然重心不穩、差點跌倒，竟瞬間脫口飆出一句道地的台式國罵，強烈反差讓他當場笑翻，貼文也吸引37萬次瀏覽。

賴承恩表示，前幾天他走在日本街頭，注意到前方一名年輕女子正拿著手機講電話，從語氣及流暢程度來看，幾乎讓人以為對方就是日本人。沒想到女子走到一半突然差點跌倒，受到驚嚇後，竟脫口而出一句「幹你X勒」，原本流利的日語瞬間消失。

如此反差讓賴承恩忍不住笑出來，也幽默推測「這台灣人，或肯定被台灣人教壞過。」他將這段經歷分享至Threads後，迅速引發熱議，「日語是後裝的，這句是原廠內建」、「日文是後天學的，國罵是肌肉記憶」、「『獅你老木』能講出來肯定是正港台灣人」、「這種真的是母語反射測驗，平常日文講得再流利，遇到突發狀況的那一秒，大腦還是會自動切回出廠設定」、「身份驗證方式不是護照，是受驚時第一句髒話」。

還有網友也分享身邊外國友人的經驗，「我們班的留學生，中文爛到可以，最會講的就是『X』，身邊一堆台灣同學亂教」、「我同事都是越南人，講國語都有腔調，但是罵國罵時的腔都很標準」、「學生時代，有位日本女孩到我母系讀碩士，同學教她的第一句台灣話是『呷塞啦！』」、「我公司的外勞也是，越南話中間夾雜著髒話、三字經，字正腔圓呢」。

日本 日文

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

已刻在骨子裡…他問「台灣人共同默契」是啥？ 冠軍2.7萬人爆共鳴

台人住日本飯店留言讚早餐好吃 網見「加密文字」嚇壞：房間遇到鬼

老闆曾狂掃砂糖爆紅！日本招牌1甜點來台快閃 全場狂推：念念不忘

日本購物小心「被多刷」！姊妹結帳雙雙中招 苦主曝：一定要當場檢查

相關新聞

日街頭1妹子險跌倒突冒「台灣國罵」 他看傻：若不是台灣人就是被教壞

台灣民眾赴日旅遊頻繁，不少人在異國街頭偶爾也會意外聽見熟悉的台灣口音。律師賴承恩近日在Threads分享一段旅日趣聞，透露自己走在日本街頭時，目睹一名女子以流利的日語講電話，沒想到下一秒突然重心不穩、差點跌倒，竟瞬間脫口飆出一句道地的台式國罵，強烈反差讓他當場笑翻，貼文也吸引37萬次瀏覽。

國旅補助優惠集中在平日 上班族嘆「還要請特休」：寧願出國

觀光署推出國旅補助，希望能振興國內觀光，不過補助內容卻引發部分上班族討論。一名女網友近日在Dcard發文表示，原本看到國旅補助覺得優惠不少，興起安排國內旅遊的念頭，仔細研究後卻發現，多數較有感的住宿優惠集中在平日，讓周休二日的上班族直呼「看得到、吃不到」，若為了使用補助還得額外請特休，反而覺得不划算。

台人住日本飯店留言讚早餐好吃 網見「加密文字」嚇壞：房間遇到鬼

出國旅遊前，不少民眾習慣先查看Google評論，透過其他旅客的住宿與用餐經驗提前避雷。近日旅遊部落客「旅人老K 偏愛日本」分享一則日本飯店評論，發現台灣旅客除了留下早餐好吃、交通便利等一般評價，竟以注音符號暗藏「遇到鬼」的訊息，意外掀起網友熱烈討論，也讓注音符號成為台灣旅人在海外「通風報信」的另類密碼。

太會「扯」！ 他曝全球馬戲團驚人現象：一技藝幾乎都台灣人

社群網友稱全球馬戲團逾九成扯鈴表演者來自台灣，連太陽馬戲團也包括；僑委會每年派才藝教師海外巡迴教學，引發熱議。

已刻在骨子裡…他問「台灣人共同默契」是啥？ 冠軍2.7萬人爆共鳴

網友發問台灣人共同默契，逾4.6萬讚引熱議；「吃飯抽衛生紙墊筷子」以2.7萬讚居冠，喝完最後一口水等習慣也獲共鳴。

高薪就不撿便宜？月薪30萬照搶i珍食 網曝真正原因：無關薪水

物價持續上漲，不少上班族經過超商時，會順手看看貨架上是否有貼折扣標籤的即期鮮食，能省一點是一點。不過，若月薪已經高達30萬元，還會特地挑選折價商品嗎？近日一名網友在Threads拋出這道問題，原以為高薪族或許不在意幾十元的價差，沒想到留言區卻幾乎一面倒，不少人直呼「當然買」，甚至還有自稱月薪百萬元的網友現身分享自己的消費觀。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。