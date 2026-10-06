日街頭1妹子險跌倒突冒「台灣國罵」 他看傻：若不是台灣人就是被教壞

台灣民眾赴日旅遊頻繁，不少人在異國街頭偶爾也會意外聽見熟悉的台灣口音。律師賴承恩近日在Threads分享一段旅日趣聞，透露自己走在日本街頭時，目睹一名女子以流利的日語講電話，沒想到下一秒突然重心不穩、差點跌倒，竟瞬間脫口飆出一句道地的台式國罵，強烈反差讓他當場笑翻，貼文也吸引37萬次瀏覽。

賴承恩表示，前幾天他走在日本街頭，注意到前方一名年輕女子正拿著手機講電話，從語氣及流暢程度來看，幾乎讓人以為對方就是日本人。沒想到女子走到一半突然差點跌倒，受到驚嚇後，竟脫口而出一句「幹你X勒」，原本流利的日語瞬間消失。

如此反差讓賴承恩忍不住笑出來，也幽默推測「這台灣人，或肯定被台灣人教壞過。」他將這段經歷分享至Threads後，迅速引發熱議，「日語是後裝的，這句是原廠內建」、「日文是後天學的，國罵是肌肉記憶」、「『獅你老木』能講出來肯定是正港台灣人」、「這種真的是母語反射測驗，平常日文講得再流利，遇到突發狀況的那一秒，大腦還是會自動切回出廠設定」、「身份驗證方式不是護照，是受驚時第一句髒話」。

還有網友也分享身邊外國友人的經驗，「我們班的留學生，中文爛到可以，最會講的就是『X』，身邊一堆台灣同學亂教」、「我同事都是越南人，講國語都有腔調，但是罵國罵時的腔都很標準」、「學生時代，有位日本女孩到我母系讀碩士，同學教她的第一句台灣話是『呷塞啦！』」、「我公司的外勞也是，越南話中間夾雜著髒話、三字經，字正腔圓呢」。