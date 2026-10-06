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國旅補助優惠集中在平日 上班族嘆「還要請特休」：寧願出國

聯合新聞網／ 綜合報導
近年來因住宿與消費價格屢屢產生紛爭，也讓人對於國旅興致缺缺，觀光署因此推出國旅補助來搶救觀光。 聯合報系資料照
近年來因住宿與消費價格屢屢產生紛爭，也讓人對於國旅興致缺缺，觀光署因此推出國旅補助來搶救觀光。 聯合報系資料照

觀光署推出國旅補助，希望能振興國內觀光，不過補助內容卻引發部分上班族討論。一名女網友近日在Dcard發文表示，原本看到國旅補助覺得優惠不少，興起安排國內旅遊的念頭，仔細研究後卻發現，多數較有感的住宿優惠集中在平日，讓周休二日的上班族直呼「看得到、吃不到」，若為了使用補助還得額外請特休，反而覺得不划算。

原PO表示理解補助鎖定平日，是希望平衡旅宿業淡旺季住房率，畢竟假日本來就有一定旅遊人潮，但站在一般上班族角度，周一至周五都要工作，若想享有平日住宿優惠，就必須拿有限的特休換取旅遊時間。

她認為，國旅相較於出國最大的優勢，就是不需要請太多假，利用周末安排2天1夜小旅行即可，如果只是為了省下1000元、2000元住宿費，卻得先消耗一天甚至兩天特休，「特休難道不是成本嗎？」因此忍不住反問，既然都要請假出遊，為何不乾脆選擇出國？

貼文曝光後引發兩派討論，不少網友認同原PO看法，「看得到吃不到，讓你有優惠卻用不到」、「都要用特休，我幹嘛不出國」、「既然都要請了，我寧願存起來出國+1」，認為目前補助對固定周休二日族群吸引力有限。

不過，也有人認為補助本來就是為了刺激平日旅遊，再加上假日原本就有大量旅客，若連周末都提供相同優惠，恐怕無法達到分散旅遊人潮、提升平日住房率的目的，「假日都有人潮了，補貼做什麼？」、「假日國旅要忙死櫃檯嗎？」、「假日已經客滿了，房價再高還是有人會訂，根本就不需要補助」。

還有其他網友偏好平日旅遊，因此認為國旅補助平日反而對他們有利，「平日旅遊品質真的好很多，不會人擠人」、「上次平日去九份算蠻多人，但還可以走動的程度，不敢想像假日有多少人」、「又不是所有行業都要在假日上班，我反而只有在平日才有假，沒有補助我就只想在家躺，多了補助確實讓我比較想出門玩」。

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