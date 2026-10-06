台人住日本飯店留言讚早餐好吃 網見「加密文字」嚇壞：房間遇到鬼

出國旅遊前，不少民眾習慣先查看Google評論，透過其他旅客的住宿與用餐經驗提前避雷。近日旅遊部落客「旅人老K 偏愛日本」在臉書粉專分享一則日本飯店評論，發現台灣旅客除了留下早餐好吃、交通便利等一般評價，竟以注音符號暗藏「遇到鬼」的訊息，意外掀起網友熱烈討論，也讓注音符號成為台灣旅人在海外「通風報信」的另類密碼。

從轉貼的評論截圖看到，一名台灣旅客在日本某飯店Google評論留下三星評價，文中提到飯店早餐好吃、地點方便，就在車站附近，不過房間隔音較差，入住兩天期間還有一天半夜停電。這名旅客表示雖然飯店事前已經告知停電一事，但整體住宿感受還是不佳。

值得注意的是，旅客除了以中文寫下住宿心得，還在評論中使用一串注音符號，內容意指「我住的房間遇到鬼，517房」，提醒其他台灣旅客注意特定房間。

「旅人老K 偏愛日本」笑說這串注音密碼的殺傷力，比給一顆星還要令人難忘。他表示，全世界只有台灣使用注音符號，這項獨特的語言文化，也成了台灣旅人在海外互相通風報信的「專屬加密密碼」。

貼文曝光後，網友紛紛笑稱注音符號已成台灣人的「海外加密文字」，留言表示「注音文只有台灣人才懂」、「台灣人友善」；也有人打趣表示「就跟你說『有妖怪』了，還要住517」、「我倒想去住住看，這輩子還沒看過」、「應該會有一堆台灣人突然指定517吧」。

不過有人認為，隨著AI辨識能力愈來愈強，注音文早已不算真正的「密碼」，只要用AI就能輕鬆辨識台灣人寫的注音是什麼意思了；但也有網友腦洞大開，認為若要避免被AI破解，未來或許得改用更複雜的方式留言，例如混用台語、方言，甚至「用平假名讀成台語」等方式加密。