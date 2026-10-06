太會「扯」！ 他曝全球馬戲團驚人現象：一技藝幾乎都台灣人

扯鈴是不少台灣人的國小共同回憶，這項從小玩到大的傳統技藝，在國際舞台上也有著不低的能見度。一名網友分享一則冷知識，指出全球馬戲團中的扯鈴表演者，有相當高比例來自台灣，甚至可能高達9成，貼文一出後，讓廣大網友相當意外。

這名網友在社群平台「Threads」表示，全世界目前所有馬戲團加起來，超過90%的扯鈴表演者是台灣人，其中當然也包括太陽馬戲團，他更表示，台灣僑務委員會每年也會外派才藝教師到海外巡迴教學，讓台灣的傳統技藝走出國際。

貼文一出後，不少網友都表示「台灣人太會扯了吧！」、「感覺大家的童年都有扯鈴的出現」、「我國小是毽子、扯鈴、跳繩重點學校，有班級可以出國表演」、「我的年代，國小體育課一定會教扯鈴，每個人都要買」、「國小運動課有一堂專門教扯鈴，還要考試，就跟直笛一樣」、「台灣是專門培育出扯鈴人才的國家，有不少朋友以扯鈴專項拿了不少世界大獎」、「現役太陽劇團扯鈴表演者前來報到」、「大家都好厲害！台灣怎麼這麼棒！」。

事實上，除了扯鈴，台灣也有不少小眾運動項目，能在世界舞台嶄露頭角。本站曾報導，一名網友分享，除了國際知名的台積電之外，「巧固球」也是世界第一，意外讓不少人開始注意這項相對冷門的運動。

對此，網友回應「查巧固球AI還以為我打錯字，冷門到這種程度」、「對不起，我一直以為巧固球是足球巧克力的名字」、「原來沒人在乎我愛的巧固球嗎」、「什麼，我以為全世界只有雲林縣在玩」、「巧固球其實很好玩，但對觀眾來說不好看」、「其實就是沒什麼商業化、沒利益，所以參與的人少而已」、「巧固球就沒人要玩，別人當休閒，台灣當職業」。