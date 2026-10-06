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已刻在骨子裡…他問「台灣人共同默契」是啥？ 冠軍2.7萬人爆共鳴

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇，詢問大家第一個想到的台灣人共同習慣是什麼，話題迅速引發關注。示意圖／AI生成
一名網友好奇，詢問大家第一個想到的台灣人共同習慣是什麼，話題迅速引發關注。示意圖／AI生成

一名網友好奇，詢問大家第一個想到的台灣人共同習慣是什麼，話題迅速引發關注，累積超過4.6萬個讚。其中「吃飯會抽衛生紙墊筷子」獲得最多認同，單項就拿下2.7萬個讚，另外還有「離開店家前喝完最後一口水」等日常行為，也被視為許多台灣人熟悉的共同習慣。

這名網友在社群平台「Threads」提問：「有一種台灣人的默契，根本沒有人教，但大家卻都會。你第一個想到什麼？」短短一句話，瞬間引發討論，許多人開始回想生活中那些沒有特別學過，卻自然而然養成的習慣。

貼文一出後，不少網友都表示「在外面吃飯的時候，抽一張衛生紙，上面放湯匙跟筷子」、「湊尾數給超商店員讓他找整數」、「離開前喝最後一口水」、「拿麵包夾的時候會咔咔」、「開頭說『不好意思』」、「說B one、B two、B3」、「會有人按著電梯等全部人進出」、「鹽酥雞夾一塊代表一份」。

此外，也有網友回應「笑死，留言講的我全部都會做」、「看完留言覺得台灣人真的蠻有禮貌」、「我每次遠遠看就知道是台灣人了」、「看完全部留言，我百分之百確定我是正港台灣人！」。

事實上，台灣人還有不少共同的小默契。本站曾報導，一名網友分享，近期觀察到一個有趣現象，身邊有一些朋友，剛剛還在LINE聊天，下一秒卻突然跑到Instagram私訊，甚至又換到Threads繼續聊，而且每個平台聊的內容還完全不同，讓他覺得很神奇。

對此，不少網友都表示「脆分享好笑的、IG分享美食、賴聊正經的」、「是我，我還可以只已讀一邊，另一邊不讀不回」、「每個程式有每個程式的話題，絕對不會混在一起，這是一種奇怪的默契，不管是誰來都一樣」、「什麼都能聊，什麼都不奇怪」、「就是我本人」。

台灣人 冠軍 筷子

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