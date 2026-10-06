高鐵2款APP到底差在哪？ 網曝功能不同都要安裝：車票還能打88折

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聯合新聞網／ 綜合報導
台灣高鐵列車示意圖。聯合報系資料照
台灣高鐵列車示意圖。聯合報系資料照

台灣高鐵目前有「T-EX行動購票」及「台灣高鐵」兩款APP。對此，一名網友好奇，明明兩個都是高鐵官方APP，為何功能卻不太一樣，貼文曝光後，也引發不少常搭高鐵的民眾討論兩者的使用方式。

這名網友在社群平台「Threads」表示，「T-EX行動購票」可以使用QR Code進站，但無法自行選擇座位；「台灣高鐵」則是可以選座位，但不能掃QR Code進站，只能直接取票進站，讓他直呼「使用起來相當麻煩」。

貼文一出後，不少網友都表示「這兩個APP到底幹嘛不設在一起啊？」、「需要一個秦始皇統一這個」、「這兩個APP相當的莫名其妙，感覺只是為了佔據更大的螢幕空間刷存在感」、「這兩個真的很鬧…」、「銀行APP也是啊，然後每種功能都沾一點，滿頭問號為啥不統一？」、「竟然有兩個APP，現在才知道」。

不過，也有內行網友說明「台灣高鐵APP每月有兩張88折優惠券，買好票把代碼匯入T-EX行動購票，就能用QR Code進出站」、「有訂位代碼和身份證字號，就可以在T-EX取票」、「兩個APP都必須載，身為每個月全台跑的人，每個月兩張88折優惠用好用滿！」、「會員為了88折都會用台灣高鐵APP，買完再去T-EX取票掃QR Code進站」。此外，也有網友說明，2個APP都能進行選位，但僅限商務車廂，一般車廂僅能選擇靠窗或是靠走道。

本站曾報導，一名網友分享高鐵乘車小技巧，只要事先開啟高鐵APP的到站通知功能，當到站時長按通知，就可以跳出車票QR Code掃碼出站，不用再特地開APP找尋，對趕時間或手上拿著行李的旅客尤其友善。

對此，網友直呼「馬上學起來，真的很好用」、「太酷了，長知識欸」、「感謝實用超人，在高鐵上立刻設定」、「太晚知道這個資訊，以前下車到出站都手忙腳亂」、「等等搭高鐵立刻試試看，太實用了」、「這隱藏功能真的很實用，每次下車都要慌忙打開APP找車票QR Code，現在直接省事了」、「當了1.5年的高鐵通勤族，竟然現在才知道」、「實用！留友看」、「好需要這個小知識！謝謝」。

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