SUKIYA燙青菜超好吃！老饕曝「90%還原」做法：在家就能復刻

日系連鎖丼飯店SUKIYA（すき家）的燙青菜，是不少人吃丼飯時會加點的配菜。一名網友分享，近期吃完後覺得特別涮嘴，忍不住上網求解製作方法，希望能在家自己重現。沒想到貼文意外釣出自稱員工的人分享內幕，讓調味方式也曝光。

這名網友在社群平台「Threads」表示，有人知道Sukiya的燙青菜為何這麼好吃？相當好奇詳細做法和步驟，直呼「超想自己在家做來吃！」。

貼文一出後，不少網友都表示「Sukiya是調理包加熱的，甚至比現做好吃」、「Sukiya燙青菜是微波」、「Sukiya的燙青菜真的超好吃」、「空心菜超好吃」、「我也覺得好吃」、「它不是燙青菜，它是微波」。

此外，也有網友分享自身烹調經驗，指出「用油+蒜爆香後，加空心菜、味精及鹽巴，要用時再微波加熱」、「青菜燙熟加一點蒜末、白胡椒、柴魚粉和鹽，拌一拌就可以了」、「青菜燙完加桃屋蒜頭、日本胡椒鹽，拌在一起」。

事實上，近年台灣異國料理餐廳快速增加，本站曾報導，日本知名網紅秋山燿平曾到台灣日本連鎖餐廳「SUKIYA」用餐，驚喜發現味道幾乎與日本原味相同，且推出日本沒有的空心菜、菠菜等「青菜套餐」，讓他直呼「台灣的SUKIYA比日本還讚」。

對此，網友們熱烈留言分享心得，紛紛表示，「去日本吃不到青菜套餐，台灣人感到失望」、「超喜歡SUKIYA的菜，有時候還會加點一份」，也有網友比較其他地區版本，「香港也有青菜套餐」、「越南跟台灣都比日本的套餐還讚，因為有青菜跟不少雞肉餐」，甚至有人針對口味細節提出看法，「醬汁幾乎九成像，但牛肉和飯還是略有差別，不過能吃到SUKIYA已經很滿足」。