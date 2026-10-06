高薪就不撿便宜？月薪30萬照搶i珍食 網曝真正原因：無關薪水

物價持續上漲，不少上班族經過超商時，會順手看看貨架上是否有貼折扣標籤的即期鮮食，能省一點是一點。不過，若月薪已經高達30萬元，還會特地挑選折價商品嗎？近日一名網友在Threads拋出這道問題，原以為高薪族或許不在意幾十元的價差，沒想到留言區卻幾乎一面倒，不少人直呼「當然買」，甚至還有自稱月薪百萬元的網友現身分享自己的消費觀。

原PO在Threads發文詢問，「如果你月薪已經超過30萬，你會不會去買i珍食？」簡單一句話迅速引發討論，而多數網友並沒有因為題目設定了30萬元高薪，就改變自己的答案。

不少人毫不猶豫表示照買，「買啊」、「有遇到還是得買的呀」、「有喜歡吃的就買」，還有人開玩笑說「月薪30萬也改變不了我的客家血統」、「蕭貪的個性是不可能改掉的」、「我25萬，不到30還是會買，且18:58就在等了」，認為收入增加和喜歡買折扣商品根本是兩回事。

有網友指出，看到原本就想吃的商品剛好打折，本身就是一種小確幸；對工作忙碌的上班族而言，下班經過超商直接帶走一餐，也省去採買、料理的時間。因此商品好不好吃、方不方便，以及當下想不想吃，可能都比收入高低更直接影響購買意願。

也有網友從惜食角度出發，認為即期鮮食本來就是在保存期限內仍可食用的商品，「珍食是不浪費食物，不是看薪水多寡的」，只要商品本身沒有問題，根本沒有因為薪水變高就刻意避開的必要。

現在物價上漲，許多人會趁超商晚間的折扣時間，以優惠價購買即期品來填飽肚子。日前有網友指出，他聽聞自己的朋友會買超商的即期折扣品，當成上班的午餐來吃，他聽完也跑到超商購入，但吃著吃著卻越覺得難過，竟會為了吃到便宜的食物就感到開心，覺得自己處境可憐。對此，許多網友認同表示「現在物價比較貴」。