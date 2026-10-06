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乾麵包配2顆肉丸！ 日小學營養午餐挨轟像配給 網酸：北市學生吃太好

聯合新聞網／ 綜合報導
日本富山縣礪波市官方X日前在社群平台上發出當地學校的營養午餐菜色，並附上網頁連結，不料照片曝光後隨即引爆各界譁然。 圖／Pakutaso
日本富山縣礪波市官方X日前在社群平台上發出當地學校的營養午餐菜色，並附上網頁連結，不料照片曝光後隨即引爆各界譁然。 圖／Pakutaso

日本富山縣礪波市官方X日前發布當地學校營養午餐照片，並附上相關網頁連結，沒想到餐點內容曝光後，隨即引發網友熱議。當天午餐僅有一個長型餐包、一盒牛奶、一碗燉菜，以及一個裝著兩顆迷你番茄肉丸和少量蔬菜的餐盤。照片中略顯空蕩的餐盤與偏少的份量，引發網友熱烈討論，相關貼文瀏覽次數更在短時間內突破2千萬。

礪波市發文強調，營養午餐菜單兼顧「食育」與餐桌禮儀，宣導吃麵包應用手撕小口食用，搭配蔬菜是為了增加咀嚼次數，這份官方認可的示範午餐，讓大批日本網友看傻了眼並發動猛烈砲轟。

不少人留言痛批「這根本是二戰時期的配給吧」、「監獄受刑人都吃得比這豐盛」，更有網友質疑發育期學童的營養根本不足，狂酸「繳了那麼多稅金，居然給小孩吃病患餐」、「兩顆小肉丸配乾麵包怎麼吞？好歹也附個果醬吧」。

這張「寒酸午餐照」轉發至台灣社群後，同樣掀起網友熱烈討論與吐槽。不少台灣網友看了忍不住打趣「這到底是飯前開胃，還是飯後點心」、「看起來真的好寒酸」。更有人幽默呼應台灣學校的午餐政策笑稱「現在生生有鮮奶」，「台北市學生吃太好了啦」。一場原本要宣揚飲食教育的官方文宣，反倒意外掀起台日網友對學童午餐的熱烈討論。

營養午餐 小學 麵包 監獄 日本

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