乾麵包配2顆肉丸！ 日小學營養午餐挨轟像配給 網酸：北市學生吃太好

物價持續上漲，不少上班族經過超商時，會順手看看貨架上是否有貼折扣標籤的即期鮮食，能省一點是一點。不過，若月薪已經高達30萬元，還會特地挑選折價商品嗎？近日一名網友在Threads拋出這道問題，原以為高薪族或許不在意幾十元的價差，沒想到留言區卻幾乎一面倒，不少人直呼「當然買」，甚至還有自稱月薪百萬元的網友現身分享自己的消費觀。

2026-10-06 15:18