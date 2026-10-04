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日本超市50元吐司爆紅「吃了就回不去」 達人教打包術：放冷凍慢慢吃

聯合新聞網／ 綜合報導
旅日達人推薦日本超市熱銷的山崎蓬鬆吐司，因口感鬆軟且價格親民，引發台灣旅客代購與囤貨潮。照片為吐司示意圖。圖／Ingimage
旅日達人推薦日本超市熱銷的山崎蓬鬆吐司，因口感鬆軟且價格親民，引發台灣旅客代購與囤貨潮。照片為吐司示意圖。圖／Ingimage

日本連鎖超市AEON販售的一款平價「山崎麵包蓬鬆吐司」（ふんわり食パン），一條含稅僅約日幣230圓（折合新台幣約50元）。知名旅日達人「Keyboard桑」在臉書發文大力盛讚，直指這款吐司「CP 值高到會上癮」、「口感香氣超越台灣所有吐司」，甚至稱它是「吃了就回不去的夢幻滋味」，隨即掀起大批哈日族熱烈共鳴，不少過來人更自曝每次赴日都狂掃10條手提帶回台灣。

Keyboard桑指出日文「ふんわり」意指蓬鬆、柔軟且輕盈，而這款吐司完美詮釋了這個詞彙。一撕開包裝便能聞到天然的小麥香氣，吐司體細緻帶有絕佳彈性，入口散發淡淡甜味，甚至連吐司邊都柔軟好入口。除了直接單吃口感極佳，他最推薦將吐司送入烤箱稍微回烤，外皮呈現微酥、內部依舊維持濕潤軟綿，抹上奶油或果醬更是絕配。

面對網友好奇台灣山崎門市是否有販售同款，他則分析指出，台灣門市因無法取得日本境內版專用酵母，兩者在香氣與細緻度上仍有明顯落差。

貼文曝光後，大批網友紛紛直呼「這款真的是我吃過第一好吃的超市吐司」、「軟綿到會黏上顎」、「每次去日本都在民宿直接嗑完一整袋」、「去日本不扛米改扛吐司了」。有鐵粉透露，這款吐司在台灣難以複製，自己每次去日本都會特地手提帶10條回國，囤在冷凍庫慢慢享用；更有家長笑稱孩子嘴巴被養刁，吃過之後就再也不肯吃一般吐司。

不過，由於該款吐司質地極為鬆軟脆弱，若直接硬塞進行李箱，容易在托運與搬運途中被壓成「吐司薄餅」。對此，Keyboard桑也大方傳授「整箱帶回台灣」的打包5撇步：結帳後可在超市包裝區索取免費紙箱；將吐司整齊排列入箱，並盡量挑選尺寸緊湊的紙箱以減少多餘空隙，避免路途晃動；最後以獨立紙箱打包手提或妥善保護托運，帶回台灣後直接放進冷凍庫保存，隨時回烤就能還原口感。

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