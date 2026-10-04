男生偷瞄胸部超明顯？女性直呼「1秒就抓包」 研究解密：本能僅維持半秒

許多男性在日常生活中自以為目光游移「神不知鬼不覺」，殊不知早已被對方盡收眼底。有網友日前發文分享生活冷知識，直言男生偷偷打量女生胸部的視線軌跡其實非常顯眼，女生多在第一時間就能精準察覺。針對人類無法克制打量異性的行為，美國科學研究指出，大腦對高吸引力外貌的「本能聚焦」確實存在，但僅維持不到半秒，後續能否移開視線完全取決於自制力。

不少女網友在Threads上表示，不論是擦身而過還是交談互動，男性的視線角度偏移其實非常明顯，「雄性側目的視線真的無所遁形」、「很多甚至還會刻意回頭補看一眼」。

有趣的反應也引來網友自招，「這就是為什麼要先看對方眼睛，確認她沒在看我，我才敢偷看，不然當場被抓包實在太尷尬！」更有網友笑說「難怪很多男生跟女生講話寧可戴墨鏡」；不過也有男性指出，這種視覺吸引並非單向，平時在健身房穿著背心訓練時，同樣能強烈感受到女性打量肩膀與背肌線條的目光。

據外媒《美國國家廣播公司》（NBC News）引述發表於權威《人格與社會心理學期刊》（Journal of Personality and Social Psychology）的一系列實驗研究，佛羅里達州立大學心理學研究團隊針對人類的視覺焦點進行深入探討，發現了普遍存在的「注意力黏著」（Attentional Adhesion）現象。

研究指出，當受試者眼前出現外貌極具吸引力的臉孔或身型時，大腦會在不到半秒（約幾百毫秒）的瞬間自動將注意力牢牢鎖定在對方身上；相較於外表平庸的對象，受試者需要耗費更多的認知精力，才能將視線從長相出眾的人身上艱難移開。這項實驗同時打破了「只有男性愛看美女」的刻板印象，數據顯示女性在直視俊男美女時的專注程度與黏著反應，與男性呈現高度一致。

主持該項研究的佛羅里達州立大學心理學系助理教授喬恩．馬納（Jon Maner）分析，人類的大腦在演化歷程中被設定為自動搜尋具有生殖優勢或健康吸引力的特徵，因此在第一時間被外型亮眼者吸引「在某種程度上屬於無可避免的生理本能」。

然而，馬納也嚴正指出，本能反應並不能作為肆無忌憚打量或冒犯他人的藉口。研究實驗顯示，大腦在最初約半秒的無意識注意力偏向過後，成人的「高階自我控制能力」便會立即介入運作；受試者在有意識察覺後，完全有能力在短時間內主動將視線轉移開來。