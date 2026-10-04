跟風模仿「閃身步」慘閃到腰 他痛到難活動：超過35歲不要隨便玩

近期「閃身步」在社群平台掀起模仿熱潮，看似簡單的左右快速移動動作，卻不是人人都能輕鬆駕馭。一名網友近日跟風挑戰，沒想到身體確實「閃」了，受傷的卻是自己的腰，讓他忍不住發文勸世「超過35歲的真的不要隨便玩什麼閃身步」。慘痛經驗曝光後引發大批網友共鳴，留言區更直接幫他把舞步改名成「閃腰步」。

一名網友在Threads分享自己的挑戰經驗，原本只是想跟上近期流行的閃身步，沒想到實際嘗試後直接閃到腰，讓他崩潰直呼「媽的閃到腰」，最後趕緊前往醫院治療。原PO透露自己已經38歲，受傷後腰部疼痛加劇，幾乎無法正常活動，也讓他更加確信「35歲以上」真的不要輕易挑戰。

貼文曝光後，不少網友被「閃身變閃腰」的結果逗樂，紛紛留言「人家閃身步，你進化成閃腰步」、「不只身閃了，腰也閃了」、「閃耀（腰）舞步」、「閃身步閃到去掛號也是不簡單」，讓原本的受傷勸世文瞬間歪樓。另有網友表示，原本也準備跟著挑戰，看到原PO的下場後馬上打退堂鼓，「差點準備要跳了，謝謝勸退」。

留言區還釣出一票自認身體已經禁不起折騰的網友，有人笑稱自從發現自己「蹲下起立要扶著」後，就很有自知之明不敢隨便挑戰；另一人則自曝「我蹲下的時候膝蓋還會ㄎㄚ一聲」，讓不少人瞬間感受到年齡帶來的身體變化，紛紛以笑聲表示認同。

此外，原PO並非唯一因為跟著做動作而受傷的苦主，有網友透露「我上次跳一下，腳底板拐到去中醫了」，其他相關討論中也有人表示，過去挑戰網路流行舞步後，曾出現腰部或腳踝不適。看到一連串受傷案例，也讓不少網友笑稱，年過30後挑戰流行舞蹈前，恐怕得先確認自己的腰、膝蓋和腳踝能不能負荷。

醫學上俗稱的「閃到腰」，其實是急性腰部傷害的統稱，不一定單純只是肌肉拉傷。台北市立萬芳醫院復健醫學部衛教指出，突然扭轉身體、姿勢不當或彎腰施力，都可能誘發急性腰痛，除了肌肉拉傷外，也可能與椎間盤突出、小面關節症候群等問題有關；若疼痛延伸至腿部並伴隨麻木、嚴重到連翻身都會痛，或超過2週仍未改善，建議進一步就醫評估。

此外，國健署也提醒，從事運動前應先暖身並進行5至10分鐘伸展，增加肌肉柔軟度及關節活動度，尤其較劇烈或需要快速變換動作的運動，更應做好準備；若運動過程已出現疼痛或不舒服，應立即停止並休息，避免傷勢持續惡化。