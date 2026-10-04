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胸罩穿整天不臭反而香？一票女生認證 自曝私下都有1習慣

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友分享胸罩穿整天脫下後不臭反而有香味，掀起不少女性網友認證「會聞內衣」。醫師指出氣味可能受飲食、生活習慣及用品影響。胸罩示意圖。圖／Ingimage
女網友分享胸罩穿整天脫下後不臭反而有香味，掀起不少女性網友認證「會聞內衣」。醫師指出氣味可能受飲食、生活習慣及用品影響。胸罩示意圖。圖／Ingimage

出門活動一整天下來，衣服難免沾上汗味，不過近日一名女網友卻分享一項意外發現，表示自己穿了一整天的胸罩，脫下後靠近胸部的位置不但沒有明顯汗臭味，反而聞起來「香香的」，讓她相當驚訝。貼文曝光後意外釣出大批有相同經驗的女性，還有人自曝洗澡脫下內衣後，都會忍不住先聞一下，才發現原來這個私下的小習慣並非只有自己有。

原PO近日在Threads發文表示，自己發現胸罩真的是「越穿越香」，即使穿了一整天，脫下後靠近胸部的位置依然帶有香味，幾乎沒有想像中的汗味，讓她忍不住直呼相當神奇。

貼文曝光後，不少女性立刻現身認證，有人表示「流了一身汗，真的只有胸罩不臭」，也有女網友形容確實會留下特殊香氣，甚至笑稱是「乳香味」。其他相關討論中，有不少女性表示，即使當天熱到大爆汗，身上其他衣物都已經出現汗味，唯獨胸罩仍然沒有明顯異味，還有人坦言自己已經疑惑這件事很久，直到看到其他人分享才發現並非個人特例。

更有趣的是，討論串還意外炸出一群「會聞內衣的人」。不少女性網友坦言，自己每天洗澡脫掉胸罩後，都會下意識拿起來聞一下，有人原本以為這是自己的怪習慣，看到其他留言後才笑稱終於找到同類。也有人表示，自己感受到的不一定是明顯香氣，但至少「真的不臭」，甚至覺得穿過後留下的氣味比剛洗完時更特別。

不過，也不是每個人都有相同經驗。另一派網友指出，如果換成運動Bra並真的進行有氧運動、大量流汗，味道可能就完全不同；也有人分享，穿著較集中、容易讓胸口悶住的內衣時，流汗後仍可能出現汗味。因此內衣是否「穿整天還是香的」，仍可能與流汗程度、內衣材質及款式等因素有關。

至於為何有人會覺得貼身衣物帶有特殊香氣，有醫師指出，每個人身上的味道都可能受到飲食生活習慣及使用的洗衣精等因素影響，包括香水、洗髮精、沐浴乳、乳液等日常用品，最後都可能混合成個人獨有的氣味。

飲食 生活習慣

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