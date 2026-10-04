胸罩穿整天不臭反而香？一票女生認證 自曝私下都有1習慣

出門活動一整天下來，衣服難免沾上汗味，不過近日一名女網友卻分享一項意外發現，表示自己穿了一整天的胸罩，脫下後靠近胸部的位置不但沒有明顯汗臭味，反而聞起來「香香的」，讓她相當驚訝。貼文曝光後意外釣出大批有相同經驗的女性，還有人自曝洗澡脫下內衣後，都會忍不住先聞一下，才發現原來這個私下的小習慣並非只有自己有。

原PO近日在Threads發文表示，自己發現胸罩真的是「越穿越香」，即使穿了一整天，脫下後靠近胸部的位置依然帶有香味，幾乎沒有想像中的汗味，讓她忍不住直呼相當神奇。

貼文曝光後，不少女性立刻現身認證，有人表示「流了一身汗，真的只有胸罩不臭」，也有女網友形容確實會留下特殊香氣，甚至笑稱是「乳香味」。其他相關討論中，有不少女性表示，即使當天熱到大爆汗，身上其他衣物都已經出現汗味，唯獨胸罩仍然沒有明顯異味，還有人坦言自己已經疑惑這件事很久，直到看到其他人分享才發現並非個人特例。

更有趣的是，討論串還意外炸出一群「會聞內衣的人」。不少女性網友坦言，自己每天洗澡脫掉胸罩後，都會下意識拿起來聞一下，有人原本以為這是自己的怪習慣，看到其他留言後才笑稱終於找到同類。也有人表示，自己感受到的不一定是明顯香氣，但至少「真的不臭」，甚至覺得穿過後留下的氣味比剛洗完時更特別。

不過，也不是每個人都有相同經驗。另一派網友指出，如果換成運動Bra並真的進行有氧運動、大量流汗，味道可能就完全不同；也有人分享，穿著較集中、容易讓胸口悶住的內衣時，流汗後仍可能出現汗味。因此內衣是否「穿整天還是香的」，仍可能與流汗程度、內衣材質及款式等因素有關。

至於為何有人會覺得貼身衣物帶有特殊香氣，有醫師指出，每個人身上的味道都可能受到飲食、生活習慣及使用的洗衣精等因素影響，包括香水、洗髮精、沐浴乳、乳液等日常用品，最後都可能混合成個人獨有的氣味。