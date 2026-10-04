日大胃女王宣布「長住台灣1個月」 網見住宿預算狂搖頭：台北這價位太硬

深受台灣觀眾喜愛的日本知名大胃女王安潔拉佐藤（Angela佐藤），日前透過社群平台驚喜宣布，預計自10月21日起展開為期一個月的台灣深度居遊計畫，並以台北為主要據點，期盼挖掘更豐富的生活與美食題材。為了解決住宿問題，她特地發文向廣大台灣粉絲請益，透露每晚預算抓在7,000日圓（約新台幣1,400元）左右。未料貼文曝光後，多數台灣網友紛紛倒抽一口氣，直言以台北目前的旅宿行情，這個預算恐怕極難找到符合需求的飯店。

安潔拉佐藤在臉書專頁發文透露，這次為期一個月的深度旅程，計畫以台北市為核心展開拍攝，並打算採取「每間飯店入住約5天」的方式輪替體驗不同區域，希望能產出更多深度貼近台灣日常的影音內容。

針對住宿環境，她除了設定每晚約7,000日圓（約新台幣1,400元）的價格區間外，也開出兩項硬體需求：房內必須配備可供工作用餐的「大桌子」，以及連線穩定且高速的「Wi-Fi 網路」，方便她在房內處理大胃王企劃並順暢剪輯上傳影片。

對於大胃女王即將長期訪台，粉絲們紛紛表達熱烈歡迎，但看見預算數字後，不少網友直言，台北平價商旅與連鎖飯店平日每晚多落在2,000至3,000元以上，「每晚1,400元大概只能住青年旅館單人床位或老舊無窗套房」、「在台北這個價位若還要大桌子和高速網路，住宿體驗恐怕會打折」。

部份熱心民眾建議，若預算固定，可能要將搜尋範圍往新北外圍甚至中南部延伸，或者直接洽談長租公寓與包月優惠方案，而非頻繁每5天換一次房，較有機會爭取到折價空間。

儘管住宿問題引發熱議，大批熱情網友仍紛紛替她規劃豐富的採訪靈感。由於訪台期間適逢傳統節氣「立冬」，許多老饕留言力薦她務必挑戰台灣道地的進補文化，包括薑母鴨、羊肉爐及麻油雞等大份量暖胃鍋物；也有人敲碗期待她與台灣大胃王小慧再度同台合體，挑戰傳統「流水席辦桌」文化或超商特殊口味零食巡禮。