朋友約吃飯「到現場才說AA」！他不爽沒事先說 網全看傻

朋友主動約吃飯，結帳時就應該負責買單嗎？一名網友分享，近期朋友邀約他一起吃飯，沒想到抵達餐廳後，對方才告知「今天要各付各的」，他坦言自己並不反對AA制，只是認為付款方式如果能事先講明，會讓人感受比較舒服，好奇大家對這種情況的看法？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，若是朋友主動提出吃飯邀約，到了現場才說要各付各的，究竟算不算正常？他強調，朋友聚餐各自付錢對他而言完全沒問題，只是若能在約吃飯時就先說清楚，彼此對消費方式都有心理準備，也能避免到了餐廳才臨時得知付款方式所產生的尷尬。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「不是理所當然的嗎，你在不舒服什麼」、「為什麼你覺得跟朋友出去吃飯，對方要付你的錢？」、「從不覺得朋友約吃飯就是要請客，預設別人會請客的人才奇怪吧」、「本來就應該各付各的啊，這個是需要說的事嗎」、「是怎樣的教育才會覺得朋友約吃飯不需要付錢的？」、「正常吃飯都是AA，除非特別說要請客吧」、「認真問：這樣你還會有朋友嗎」。

不過，也有網友回應「我曾經有個朋友，他認真覺得誰揪就是誰要請客，從此我沒辦法跟這個人做朋友」、「我約朋友吃飯就是我要請客，但朋友約我吃飯我不會預設他要請客」、「我是被人約，然後結束之後才知道我是付錢那一個」。

除了朋友外，情侶間也常出現AA爭議，本站曾報導，一名女網友分享，近期接受男生約吃飯，沒想到到了結帳階段，對方卻只坐在位子上滑手機或看著她，既不主動結帳，也沒有表明要請客還是各付各的，只好主動詢問「要分開結嗎？」沒想到原本始終不表態的男方，竟立刻笑著答應AA制，事後還繼續熱情傳訊息，似乎將願意分攤餐費的她視為理想對象，但她反而瞬間失去好感，回家後便直接封鎖。

對此，有網友表示，「直接表明出門不付錢，可以的就可以，不行的就不行」、「擇偶有點像面試，妳在挑他，他也在挑妳，既然出門前就打定主意不付錢，感覺應該先說」、「建議女生不要抱著蹭飯的想法，結帳時還是要有掏錢的動作，如果對方沒有阻止，當下付一付，回去後就當普通朋友」。

也有網友認為，男方是否願意請客，可能與對女方的第一印象有關，「男生很現實，外表或整體相處沒到他的標準，基本上不會主動掏錢」、「初次見面的男網友不請客，可能是因為妳的條件沒有符合他的期待」；另有人直言，「妳不是也在求偶嗎？講得好像自己高高在上一樣，還是只是想吃免費的飯？」。