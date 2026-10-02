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萬呎高空蹲1小時救人 醫師自嘲「商務艙泡湯」吐心酸：只求別收傳票

聯合新聞網／ 綜合報導
醫界與法界呼籲應強化緊急醫療免責保護機制，讓醫護人員在公共場所或機艙挺身救人時無後顧之憂。圖／AI生成
醫界與法界呼籲應強化緊急醫療免責保護機制，讓醫護人員在公共場所或機艙挺身救人時無後顧之憂。圖／AI生成

搭乘商務艙本想好好放鬆補眠，卻意外在萬呎高空化身緊急救護人員。一名胸腔外科醫師日前發文分享，自己搭乘航程僅約三小時的航班，途中遇上其他旅客突發急性病症，他立刻挺身而出提供醫療協助，在狹窄的飛機廁所旁一路蹲姿照料超過一個小時；事後他手抖、雙腳發麻地填寫完機上醫療包使用報告，忍不住無奈苦笑「不知道誰能還我這一半商務艙的費用」，更道出醫護人員心中的最大隱憂，直言「只求後面不要收到法院的傳票」。

根據該名醫師在Threads上公開的醫療紀錄與處置過程，發病旅客初步研判為「梅尼爾氏症發作」（Meniere's disease），出現極度嚴重的急性眩暈與不適。傅醫師當下迅速接手處置，除協助病患平躺休息並持續監測生命徵象外，也配合機上有限資源投予抗眩暈與止吐藥物，直到病況穩定才返回座位。有感於萬呎高空的救護資源受限，他更在醫療包使用紀錄表下方留下專業建議，呼籲航空公司未來在機上急救包中應常備「血氧儀」與「口服止吐藥」，以便在航行突發狀況時提供更妥善的應急處置。

這則貼文曝光後，立刻引來大量網友與同業朝聖，不少病患紛紛留下祝福與感謝：「願意在三萬英呎高空放下休息時間救人，值得所有人起立鼓掌」、「好醫師一生平安，出門都有停車位」。然而，更多網友對醫師自嘲「怕收傳票」的心酸感同身受，直指台灣嚴苛的醫療糾紛環境，讓不少善意出手的醫護人員面臨巨大的法律風險與心理壓力，感嘆「明明是救人英雄，卻還要提心吊膽擔心被碰瓷告上法庭」。

針對空中緊急醫療的保障爭議，許多航空從業人員與醫護同業指出，包括長榮航空的「空中仁醫」與中華航空的「機上愛心醫師」等專案，皆已攜手醫師公會全聯會建立註冊審核機制，旨在保障空中義診醫師的權益與法律後盾，並提供相應禮遇；不過不少前線醫護仍坦言，機艙環境狹窄且診斷儀器極度匱乏，若國外普及的「好撒瑪利亞人法」（Good Samaritan law）未能提供足夠全面的免責保障，一旦遭遇不理智的家屬反咬，挺身而出的醫者最容易淪為受害者。

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