人妻實測老公視力把寶貝打成「賓具」結果笑翻 網朝聖：眼睛拿去捐

另一半在閱讀通訊軟體訊息時，究竟有沒有在用心看？一名人妻日前發文分享夫妻日常對話截圖，崩潰吐槽另一半的視力如同虛設，笑稱「老公的眼睛沒有要用可以捐掉」。原來她在與先生的LINE對話中，故意將親暱稱呼「寶貝」替換成「實貝」、「賽貝」、「實具」或「賓具」，沒想到男方不僅毫無察覺，還能全程順暢對答，遲鈍反應讓這篇貼文在短短數天內吸引近260萬人次瀏覽，更掀起網友爭相模仿的「實測潮」。

截圖畫面中，原PO在日常聯絡時，先是親暱傳訊喊「實貝」，接著又稱呼對方為「賽貝」；原以為這類錯字已經相當明顯，她進一步變本加厲換成更離譜的字眼，接連拋出「賓具」與「實具」。令人啼笑皆非的是，先生在螢幕另一端完全沒發現任何異狀，依然針對下班行程、家務瑣事等內容逐一認真回覆。原PO無奈笑稱，原本只是好玩想看看對方何時會破功，結果先生的視力彷彿自動「開啟無視功能」，讓她既好笑又無奈，直呼對方的眼睛根本毫無作用。

貼文曝光後，笑翻不少網友，紛紛直呼「賽貝還能忍，看到賓具真的直接噴笑」、「到底是用什麼輸入法才能選成賓具」、「本次幽默MVP絕對要頒給賓具」。甚至有不少人看完截圖當下滿頭霧水，直到點開留言才恍然大悟，自嘲「原來我的眼睛也該捐掉了，看半天完全沒發現哪裡有問題」、「小丑竟是我自己，我還以為是老公叫阿賓」。

此外，該貼文也讓網友們忍不住跟風「實測」。有人實驗整整三天不斷呼喚「實實」，伴侶依然毫無反應；但也有部分男方秒速識破陷阱，以為另一半被盜帳號或刻意取新綽號。部分男性網友則跳出來喊冤緩頰，指出男生讀訊息多半屬於「抓重點式閱讀」，只要能掌握正事的關鍵字即可，加上彼此語意能通，即使發現錯字也常常懶得當糾察隊去糾正，才會形成這種「雞同鴨講卻完美對話」的奇妙現象。