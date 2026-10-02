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差點包場！女主播好奇「沒人買票電影還播嗎」 內行人解答了

聯合新聞網／ 綜合報導
現代影音視聽發達，許多人都利用OTT平台追劇看電影，也讓人好奇若沒有人進電影院觀賞的話，影片還會照常播放嗎？ 圖／ingimage
現代影音視聽發達，許多人都利用OTT平台追劇看電影，也讓人好奇若沒有人進電影院觀賞的話，影片還會照常播放嗎？ 圖／ingimage

OTT平台（Over-the-Top 串流影音平台）越來越盛行且廣泛，不論是戲劇、綜藝或電影，幾乎都可以在平台上找得到，也因此當最新院線片上映時，不少人寧願多等待一段時間，再到OTT平台觀賞。如此一來，民眾選擇進電影院的次數也就大幅減少。TVBS主播吳姝叡日前去看電影，卻發現整間影廳只有她一人，不免好奇若沒人買票，影片還會照常播放嗎？貼文引起熱議，有曾在戲院工作過的網友留言解釋。

主播吳姝叡日前在Threads發文表示，她自己一個人到電影院看電影，但當天影廳裡的客人很少，讓她差點以為要一個人「包場」，對此她也好奇想問「如果都沒人買票入場，電影還會播嗎？」

貼文一出引起討論，有曾在戲院打工過的網友解釋，只要開演時間到，不管影廳裡有沒有人都會準時開演。若開演15至20分鐘，都沒有人進場，就會跟櫃台確認，確認不會再有人買票才會切掉，而櫃台的售票系統通常也是開演後15-20鐘就會鎖住，無法販售該場次了。不過只要有一個人買票，不論有沒有進場，影片還是會播到結束。

其他網友也分享自己「一人包場」的特別經驗，「我之前二刷梅根2就是包場！一個人孤單看完整場」、「我一個人看過4DX電影，異常的孤寂與恐懼感油然而生，全部的椅子還一直在動，看的還是恐怖片」、「之前有過一個人包場在宏匯廣場，要換哪一排都可以，那時候就在找哪個位置比較好看」、「我遇過熄燈放電影的時候，只有我一個人，但是開燈的時候，又多出4、5人來」。

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