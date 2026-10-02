孫藝真吃起司狂發咀嚼聲挨轟「沒吃相」 網崩潰喊：女神濾鏡碎裂

南韓「頂級女神」孫藝真出道多年，憑藉脫俗氣質與精湛演技圈粉無數，婚後一舉一動更屢成外界焦點。然而，日前一段她在鏡頭前享用牽絲起司炸物的美食短片，卻意外掀起輿論風暴。有網友發文直指，她在咀嚼過程中頻頻張嘴發出極為明顯的「咀嚼」聲，質疑連頂級大明星在鏡頭前都缺乏「閉嘴進食」的餐桌禮儀，感嘆「真的好吵」。

影片中，孫藝真面對鏡頭大啖炸起司美食，過程中起司長長牽絲，她自然地拉扯並大口咀嚼吞嚥。未料，收音中清晰可聞的咀嚼聲與張嘴進食畫面，隨即遭到網友點名批評，認為即使知道有鏡頭在拍攝，依然沒有闔嘴咀嚼的意識，甚至擴大感嘆身邊許多韓國女性朋友吃飯也是大聲嚼動。貼文一出，引來大批網友共鳴，紛紛直呼「再高的顏值也救不了這種聲音」、「聽到含口水的咀嚼聲整個人都躁起來」、「女神濾鏡當場碎了一地」。

部分深受咀嚼聲困擾的過來人痛批，進食發出聲響容易令人感到反感與不適，無論長相再帥再美都會瞬間扣分；然而，另一派支持者則跳出來緩頰，指出起司料理本就具有牽絲與黏稠特性，本來就難以全程緊閉雙唇，且該影片性質偏向輕鬆的美食吃播（Mukbang）或 ASMR（自主感官經絡反應，可緩解焦慮、釋放壓力）效果，孫藝真只是展現自然不做作的一面，更有人猜測她當下疑似略帶鼻塞，呼籲外界切勿過度嚴苛審視。

此外，網友對影片批評的貼文也引來南韓網友不滿反擊，認為每個地區對於用餐享受的表現方式各異，在韓國大口咀嚼、表現出食物的美味並非不可接受，認為發文者以偏概全、管得太寬；許多理性網友呼籲，飲食習慣本就因人而異，像是李旻浩、金希澈等韓星吃飯便相當安靜優雅，根本無需上升到國籍或地圖砲攻擊。